Na tehtanje v tangicah, njeni atributi kar skakali na plano (VIDEO)

Avstalska boksarkave kako poskrbeti, da se o njej govori. Tako je na uradno tehtanje pred dvobojem z Britankoprišla v provokativno oblečena.Preden je stopila na tehtnico je slekla spodnji del trenirke in takrat so prisotni obnemeli. Na sebi je namreč imela čipkasto spodnje perilo in ob tem so seveda vsi njeni atributi kar skakali na plano.Nekateri ljubitelji boksa so ji sicer zamerili izbiro oblačil, ki da niso bila primerna za tak dogodek, spet drugi so bili navdušeni.Presodite sami in poglejte posnetek.