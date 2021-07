Na svoj račun bodo prišli ljubitelji spektaklov

Poplava premier

James Cameron načrtuje skupno štiri nadaljevanja kultnega filma. FOTO: Reuters Pictures

Robert Pattinson bo Batman. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

se trenutno mudi v Nemčiji, kjer snema že četrti celovečerec o Johnu Wicku, ki bi na velika platna moral priti že maja letos, a je pandemija covida ustvarjalcem prekrižala načrte, ki so morali snemanje in premiero večkrat prestaviti. Trenutno velja, da naj bi se premiera četrtega Johna Wicka z enostavnim naslovom John Wick: Chapter Four zgodila 27. maja 2022. Na četrtem nadaljevanju temačne zgodbe o nekdanjem plačanem morilcu so ustvarjalci začeli delati že takoj po izidu tretjega, leta 2019, tokrat so si prečko postavili še višje. Eden od producentovje dejal: »Idejo smo že posredovali naprej in res je ambiciozna, ampak vemo, kaj želimo in kako si to želimo prikazati, zato sem miren in srečen.« Srečen, da je znova pred kamerami, je tudi glavni zvezdnik Reeves, ki so ga paparaci ujeli sredi noči med snemanjem prizora, ki je bil videti izredno temačen, dokler ni režiser snemanja prekinil, 56-letnemu igralcu, ki je tudi izvršni producent filmov o Wicku, pa so se usta razlezla v velik nasmeh.Poleg Reevesa bo v akcijskem filmu nastopil še, ki je imel velike težave, ko se je bilo treba posloviti od žene in njunih dveh otrok ter odleteti v Evropo. »Vedno težje zapuščam družino, ko je treba na snemanje kam daleč. Tako velik del njihovih življenj bom zamudil, čeprav si neznansko želim biti del spominov, ki jih bodo ustvarili v tem času. A potrudil se bom po najboljših močeh, da bodo lahko ponosni name,« je na družabnem omrežju zapisal Yen in objavil dve fotografiji, na eni se ob morju držita za roke, na drugi pa jima na terasi družbo delata otroka. Vrnil se bo tudiv vlogi Charona, ki naslovnemu junaku pomaga preganjati zlobneže, pa, ki bo, enako kot v tretjem delu, upodobil Boweryja Kinga. Menda naj bi v filmu ponovno zaigrala, a uradno tega ustvarjalci še niso potrdili.Naslednje leto bo zelo razburljivo za ljubitelje hollywoodskih spektaklov. Poleg četrtega Johna Wicka se lahko veselijo novega dela znanstvenofantastične akcije Jurski svet, o vsebini katerega ni trenutno znanega še prav nič, so pa snemanje že zaključili in film je trenutno v postprodukciji. Prav tako na velika platna prihaja novi Thor sv naslovni vlogi. Naslednje leto bo premiero doživel Batman, vlogo viteza teme je prevzel, med igralsko zasedbo sta se znašla šein. Tu še Transformerji, Krik, ki bo še posebno zanimiv zaradi dejstva, da bodo v njem znova združili močiin, pa Indiana Jones sv glavni vlogi, že sedma Misija nemogoče in drugi del kultne uspešnice Avatar, scenarij za katero je napisal, glavni zvezdi pa bostain. Oboževalce Avatarja bo navdušil podatek, da imajo ustvarjalci v načrtu posneti še tri nadaljevanja, v kinematografe pa bodo prišla v letih 2024, 2026 in 2028.