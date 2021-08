Na spletu završalo: Monika Bellucci v intimnem razmerju z žensko

Ena najlepših žensk na svetu Monica Bellucci je posnela nov film, v katerem ima njen lik intimno razmerje z žensko. To niti ni tako nenavadno, bolj neverjetne se zdijo izjave znane igralke o tem. Za tuje medije je namreč povedala, da se je odločila posneti ta film zgolj zato, ker si je tako želela poljubiti filmsko igralko Carole Bouquet, ki v omenjenem filmu z naslovom Fantasies igra njeno soigralko: »Ona veliko govori in se smeje, a iz nje vedno veje neka skrivnostnost, kar me noro privlači.«



Film je komedija o šestih parih, ki raziskujejo neodkrite strani svojih skritih želja in fantazij. »Spoznala sem že ljudi, ki se radi ljubijo na grobovih ali pa v cerkvah. Kar je prepovedano, je vedno privlačno in razburljivo. Samo poglejte na spletu popis bizarnih fantazij. Obstajajo veliko bolj nore ideje od prikazanih v filmu,« pa je razkrila Carole.









