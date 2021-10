Na snemanju pokalo že pred tragedijo

Poleg policije se s tragično smrtjo 42-letne Halyne Hutchins ukvarjajo domala celotne ZDA. Zanima jih, kako se je lahko zgodila tragična nesreča zaradi orožja, ki naj bi bilo varno, saj naj ne bi imelo pravih nabojev – tako je menil tudi nesrečni zvezdniški igralec Alec Baldwin, ki je sprožil pištolo, ubil Hutchinsovo in ranil režiserja Joela Souzo.

Filmski svet žaluje za Halyno Hutchins. FOTOgrafiji: Reuters



A menda so že pred četrtkovim streljanjem nekateri člani ekipe zapustili produkcijo zaradi pomislekov v zvezi z varnostjo, vključno s pregledi orožja in neupoštevanjem protokolov zaradi covida-19, so poročali Los Angeles Times in drugi mediji. Že pred četrtkom naj bi se orožje dvakrat nenamerno sprožilo Baldwinovemu kaskaderskemu dvojniku, in to potem, ko so mu povedali, da pištola ni nabita. Medtem je produkcijska družba izjavila, da ni bila obveščena o uradnih pritožbah glede varnosti orožja ali rekvizita na snemanju. Bodo pa zdaj sprožili notranji nadzor. Za usodno orožje je bila sicer zadolžena Hannah Gutierrez, 24-letna orožarka.​

A mladenka nima veliko izkušenj. Pred tragedijo je to delo opravljala le enkrat, pred kratkim je namreč končala delo pri svojem prvem projektu na snemanju filma The Old Way, v katerem igra Nicolas Cage. »Dela skoraj nisem sprejela, ker nisem bila prepričana, ali sem pripravljena,« je dejala. Vendar naj bi nato vse potekalo gladko. Strokovnjaki za orožje v filmski industriji medtem opozarjajo, da morata dve osebi na snemanju potrditi, da je orožje resnično varno, kar pomeni, da ne bi smelo biti nabojev, zlasti če gre za vajo, kot je bilo v tem primeru.

100 tisoč dolarjev so v enem dnevu zbrali za družino ustreljene.

Pretreseni 63-letni filmski zvezdnik je prek twitterja sporočil, da »ni besed, s katerimi bi lahko opisal šok in žalost ob tem tragičnem dogodku, ki je vzel življenje Halyne Hutchins, žene, matere in kolegice, ki smo jo občudovali.« Baldwin je že odpovedal vse projekte in si namerava vzeti nekaj časa zase. Snemanje vesterna Rust, v katerem igra glavno vlogo razbojnika po imenu Rust, čigar 13-letni vnuk je obsojen zaradi umora, so do nadaljnjega odpovedali.

Hutchinsova, ki je veljala za vzhajajočo zvezdo v hollywoodski produkciji, je za seboj pustila moža in devetletnega sina. V posebnem skladu, ki so ga po tragediji ustvarili za njeno družino, se je v manj kot enem dnevu zbralo več kot 100.000 dolarjev.