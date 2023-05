Na slavnostni ceremoniji je zvezdo princese Leie zasenčil družinski spor

V filmski meki sanj so se Carrie Fisher, ki se je v spomin prejšnjih, sedanjih, pa tudi prihodnjih generacij najbolj zapisala kot princesa Leia iz originalne trilogije Vojna zvezd, priklonili posthumno in na hollywoodskem bulvarju slavnih razkrili njeno zvezdo. A čeprav bi to moral biti dan v znamenju pokojne zvezdnice, je slavnostno ceremonijo, ki je kot nalašč potekala prav 4. maja, ki je praznik Vojne zvezd, zasenčil družinski spor.

Carrie Fisher bo večno živela kot princesa Leia iz Vojne zvezd. FOTO: Reuters

Že pred petimi leti je Mark Hamill, filmski Luke Skywalker, začel glasno navijati, da bi tudi njegova soigralka iz Vojne zvezd dobila svojo zvezdo. In ta se je zdaj v resnici zalesketala le nekaj metrov od njegove. A čeprav bosta skupaj v asfaltu v filmski večnosti, je igralec na ceremoniji priznal, da svoje filmske princese nikoli ni in ne bo nehal pogrešati. »A sem hvaležen za čas, ki sva ga imela. Hvaležen za njen smeh, modrost, prijaznost in tudi razvajeno uživaškost, s katero me je moja ljubljena zvezdna sestra spravljala v bes,« se je poklonil njenemu spominu. Igralkina edinka, Billie Lourd, pa je dodala, da je njena mama na vsakomer, ki ga je spoznala, pustila svoje bleščeče sledi. A čeprav sta se Fisherjevi po pričakovanjih na slovesnosti priklonila tako njen slavni soigralec kot hči, pa o igralkinih bratu Toddu in (pol)sestrah Joely in Tricii ni bilo niti sledu. Razlog? Billie je svoji teti in strica s slovesnosti izključila, saj jim nikoli ni oprostila, da so se v zanjo najtežjem obdobju, ko je morala pokopati ljubljeno mamo, poskušali na Carriejin račun okoristiti.

Carrie je umrla 27. decembra 2016, nekaj dni po srčni kapi. Dan za njo pa je umrla še njena mama Debbie Reynolds, tudi igralka.

Še pred slovesnostjo je na dogodek vrglo senco Toddovo jadikovanje, kako ga boli, da so ga ob tem pomembnem, slovesnem dogodku preskočili. Tricia pa je v svojem in sestrinem imenu dodala, da je prepričana, da bi si jih Carrie želela na dogodku, a da jih njena hči, njihova nečakinja, iz bizarnih razlogov ni povabila. Ob tem zato Billie ni preostalo drugega, kot da pove svojo plat, zakaj s tem delom svoje družine ne želi več imeti nikakršnega opravka. »Nekaj dni po smrti moje mame sta se njen brat in sestra odločila, da bosta javno izrazila svojo žalost in izkoristila mamino smrt, tako da sta dala več intervjujev in napisala knjige za veliko denarja, v katerih sta bili temi smrti moje mame in babice. Da sta to storila, sem izvedela iz medijev! Z menoj se nista posvetovala kot tudi nista pomislila, kako bo to vplivalo na naš odnos,« je dejala Billie in potrdila, da tet in strica ni povabila na razkritje materine zvezde. »Saj sami vedo, zakaj.«