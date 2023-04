Na prodaj princesina hiša

Na trgu se je pojavila nekdanja londonska rezidenca grške kraljeve družine, ki stoji v enem najbolj luksuznih predelov Londona, a je ta zadnje leto žal na slabem glasu, saj ima nepremičnine tam veliko ruskih oligarhov, med njimi Roman Abramovič. Meščanska hiša s šestimi spalnicami je na voljo za 45 milijonov evrov, nepremičninski agenti pa so prepričani, da se bo zanjo vnela prava vojna in lahko se zgodi, da jo bodo prodali še za veliko več.

Bogata zgodovina

Hiša je bila zgrajena leta 1826, v njej pa ne manjka luksuznih kosov pohištva, čeprav je glavni magnet, ki bo pritegnil potencialne kupce, njena zgodovina. Leta 1947 sta se vanjo vselila princesa Katarina Grška in Danska in njen mož Richard Brandram, ki je bil zaposlen v britanski vojski. Princesa Katarina je veliko časa preživela na Otoku, saj je bil pokojni princ Filip njen bratranec, zelo blizu pa si je bila tudi z drugimi člani kraljeve družine. Obe s pokojno kraljico Elizabeto II. sta bili tudi priči na poroki princese Marine Grške in princa Georga, vojvode Kentskega, Katarina pa je bila seveda tudi med svati na poroki Elizabete II. in Filipa.

Bila je tudi na poroki kraljice Elizabete II. in princa Filipa. FOTO: Rights Managed

Prodaja se za 45 milijonov evrov, a nepremičninski agenti pričakujejo, da jo bodo prodali še za več.

Hiša, v kateri je nekoč živela princesa, je toliko bolj privlačna, ker je le ena od 12 v ulici Eaton Square, najbolj prestižnem naslovu v Londonu, ki ima pogled na vrt. Tla so ponekod marmornata, ponekod parketna, stropi in okna visoki, v vsaki od spalnic je marmornati kamin. Glavna spalnica s pripadajočo kopalnico zaseda celo drugo nadstropje, preostale spalnice so manjše. Novi lastniki bodo lahko goste sprejemali v eni od razkošnih soban ali v formalni jedilnici z velikim atrijem. K hiši spadajo še 2,5 hektarja vrtov in travnih površin ter zasebno teniško igrišče.

​