Na prodaj osebne stvari Betty White

Septembra se pri dražbeni hiši Julien's na Beverly Hillsu obeta dražba predmetov legendarne Betty White, komičarke, ki je umrla na zadnji dan lanskega leta, stara častitljivih 99 let. Na prodaj bodo njeni nakit, pohištvo, oblačila, nagrade, različni rokopisi, slike, največ pozornosti pa bo po predvidevanjih strokovnjakov pritegnila 14-karatna zlata ura, ki jo je zvezdnici za božič podarila mati, Tess White, daljnega leta 1940.

Pred dražbo turneja

Na prodaj bo tudi njena zvezda s Pločnika slavnih. FOTOGRAFIJE: Aude Guerrucci/Reuters

Whitova se je z igralstvom začela ukvarjati že v srednji šoli, pozneje je nanizala številne ikonične vloge, znana je bila tudi po vnetem boju za čisto okolje in varovanje pravic živali, ki krasijo tudi številne fotografije in platna na stenah njenih dveh vil, v Brentwoodu in Carmelu v Kaliforniji. Celotno vrednost zbirke ocenjujejo na dober milijon evrov, razkošna lastnina pa bo pred dražbo odpotovala še na turnejo čez Atlantski ocean; 5. avgusta bo na ladji Queen Mary 2 izplula iz New Yorka in odromala v Southampton, od tam se bo vrnila v ZDA in nato poletela do Los Angelesa. Strokovnjaki sicer upajo, da bodo ponujeni predmeti glede na izredno priljubljenost Whitove, ki se je v več kot 70-letni karieri večkrat ovenčala z nagradami, med drugim s kar osmimi emmyji, dosegli še občutno višje zneske od predvidenih.

Betty White je kariero najprej začela na radiu, saj so jo mnogi prepričevali, da ni dovolj fotogenična za male zaslone, leta 1949 pa je le doživela televizijsko premiero. Že v petdesetih je vodila svojo pogovorno oddajo in se kmalu uveljavila z izjemnim smislom za humor, ki ga je pozneje le še potrdila v uspešnicah, kot sta The Mary Tyler Moore Show in Zlata dekleta. V zgodovino se je zapisala kot ena prvih prejemnic zvezde na hollywoodskem Pločniku slavnih; plaketa, ki jo je prejela ob tej posebni priložnosti 1960., bo prav tako na prodaj. Zvezdnica je umrla le slabe tri tedne pred svojim 100. rojstnim dnem.