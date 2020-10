Na prodaj je hiša Buffala Billa

Kot nalašč za noč čarovnic

Velja za najboljšo psihološko grozljivko vseh časov in sploh za eno najvplivnejših filmskih uspešnic, za zgodbo, ki nikogar ne pusti ravnodušnega in ki gledalca preganja še dolgo. In spomini na uprizorjeno grozo ostanejo živi še leta in leta, zato ni dvoma, da se bo marsikdo ob branju spodnjih vrstic spomnil kot struna napetega in strašljivega dogajanja, v katerem so imeli glavne vlogeinHiša, v kateri je živel pošastni Buffalo Bill, je namreč na prodaj, poročajo ameriški mediji. Točneje nepremičnina, ki so jo uporabili med snemanjem ikoničnega filma Ko jagenjčki obmolknejo 1991.: njena lastnika sta že od 1976. zakoncain, ki sta posestvo ustvarjalcem grozljivke med snemanjem oddala, pozneje pa še nekaj let živela na njem. Njuna hiša v Perryopolisu v Pensilvaniji je prikupna in domačna, zagotavljata, ima štiri spalnice, prostorno verando, ohranila pa je nekaj podrobnosti iz časov, ko je bila dom strahotnemu serijskemu morilcu, ki je svoje žrtve odiral.Denimo lesen pod, skoraj nespremenjena pa je tudi jedilnica, v kateri se je Clarice Starling pogumno spopadla z okrutnežem. »Skoraj ves svet je že videl notranjost te hiše, zdaj pa jo lahko kupite in v njej živite tudi vi, za 260.000 evrov!« domovanje oglašujejo agentje, ki se lahko kljub koronakrizi pohvalijo s kar veliko zanimanja za nepremičnino. No, ta ima tudi bazen, za hišo pa je kot spomenik parkiran še vagon: na zemljišču, kjer danes stoji hiša, sta nekoč namreč stali železniška postaja in pošta.Klet je povsem drugačna, kakor so jo prikazali v grozljivki, mirijo agentje, ki vabijo k nakupu hiše še pred nočjo čarovnic, ko si bodo lahko novi lastniki priredili zabavo, kot se spodobi, na moč strašljivo, kakopak.Pred leti je hotela hišo kupiti organizacija PETA in jo preurediti v muzej sočutja: v notranjosti bi izobesili kože okrutno umorjenih živali, ki bi si jih lahko nadeli obiskovalci. Kakor Buffalo Bill! No, načrti so potem padli v vodo in domovanje serijskega morilca je zdaj znova na voljo. Spomnimo, Ko jagenjčki obmolknejo temelji na istoimenskem romanuiz leta 1988, tri leta pozneje pa sta ga na velika platna preselila scenaristin režiser. Postal je šele tretji film v zgodovini, ki je prejel oskarja v petih najpomembnejših kategorijah, za najboljši film, moško in žensko vlogo ter režijo in scenarij, obenem pa je edini film iz žanra grozljivk z najprestižnejšim kipcem.