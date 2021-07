Na prodaj Dianino kolo

Z električnim avtomobilom, ki ga je imel Charles le na posojo, je prevozil okrog 11.000 kilometrov.

Tesla model s ga je povsem navdušil. FOTO: Reuters FOTO: Kim Hong-ji/Reuters

Reči, ki so nekoč pripadale kraljevim, gredo v Veliki Britaniji za med. Najsi bodo to stoletja stare hlačne nogavice nekdanje kraljice, kuhinjski pribor, pohištvo, pisma, nakit ali avtomobili. Težko bi bilo najti stvar, ki se še ni znašla na dražbi in bila tudi prodana, pogosto za pravo malo bogastvo. Na tokratni dražbi bo ena od londonskih dražbenih hiš ponujala avto, ki ga je še nedolgo nazaj vozil princ, in kolo izotroštva.Za slednje pričakujejo nič manj kot 35.000 evrov, za avto skoraj trikrat toliko. Gre namreč za električno vozilo znamke Tesla, redna cena novega se giblje okrog 96.000 evrov. Charlesu, ki je velik okoljevarstvenik, ga je avtomobilsko podjetje zgolj posodilo, da bi preizkusil tovrstni avto, ki okolje obremenjuje veliko manj kot drugi. Z njim je prestolonaslednik prevozil dobrih 11.000 kilometrov in ga je menda povsem navdušil. V dražbeni hiši pričakujejo, da bodo zanj hitro našli kupca, saj je čakalna vrsta za tesle model s v Veliki Britaniji dolga, in tisti, ki bi si ga želeli ter ga naročili danes, bi nanj morali čakati do konca naslednjega leta.Tudi Dianino otroško kolo je bilo nekoč zelo priljubljeno, v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so si ga želeli vsi otroci, privoščili pa so si ga lahko le tisti iz bolj premožnih družin, zato v dražbeni hiši računajo, da bo zanimanje veliko ne le med oboževalci pokojne princese, temveč tudi med tistimi, ki so si nekoč vozilo želeli, pa je bilo zanje nedosegljivo. Kolo je v izjemno dobrem stanju, Diana, ki se je z njim vozila po družinski posesti v Northamptonshiru, je zanj dobro skrbela, pozneje pa ga je kot spominek obdržala nekdanja sobarica Spencerjevih.