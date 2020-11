Na prodaj Bondova pištola

REUTERS Po mnenju mnogih najboljši Bond je svet zapustil minuli mesec. FOTO: Stringer/Reuters

180

tisoč evrov bo predvidoma iztržila legendarna pištola.

Rekviziti in spominki, povezani z znamenito franšizo o tajnem agentu, gredo vedno za med, zato ne gre dvomiti, da bo izjemen dosežek uspel tudi pištoli prvega Jamesa Bonda, ki je bil po mnenju mnogih najboljši od vseh, seveda, vanj se je preobrazil legendarni, žal pokojniDražba bo začetek prihodnjega meseca pri avkcijski hiši Julien's na Beverly Hillsu, gre pa za polavtomatsko orožje walther PP, ki se je v filmsko zgodovino zapisalo kot ikonični rekvizit. Pištola ni več uporabna, a premožnim zbirateljem za to ni mar: najpomembnejša je prelomna letnica 1962, ko je 007 osvojil veliko platno in tako z orožjem ustvaril nepozabno silhueto, ki velja za enega najpomembnejših simbolov dolgoletne franšize. Walther PP je bil dolgo del zbirke Bapty, enega največjih dobaviteljev orožja filmski industriji, leta 2006 pa je romal v zasebno lastništvo. Ocenjujejo, da bo zanjo treba odšteti do 180.000 evrov.Zdaj je na voljo s certifikatom o pristnosti vred, na dražbi pa bo skupno 500 poslastic, ki bodo nedvomno pritegnile zbiratelje z globokimi žepi. Čelada, ki jo je v nepozabnem Top Gunu nosil, naj bi iztržila 45 tisočakov, črna usnjena jakna, ki je zapečatila neustrašno podobo Terminatorja, v katerega se je prelevil, naj bi prav tako dosegla nekje do 45.000 evrov.Veliko zanimanja bo nedvomno za lebdečo desko, s katero v drugem delu trilogije Vrnitev v prihodnost beži junak v podobiin jo ocenjujejo na šest tisočakov, na voljo pa bo tudi veliko predmetov iz Šunda. V duhu aktualnih predsedniških volitev v ZDA bodo ponudili prvo obleko, ki jo jenosila v vlogi prve ameriške dame.