Na potep po Ameriki s Kevinom Costnerjem

Rose Prouser Reuters Pictures Kevinovi otroci niso kot on navdušeni nad zgodovino. FOTO: Rose Prouser/Reuters

Zdolgočaseni otroci

1500

zgodb zdaj vključuje aplikacija.

Pri aplikaciji se je združil z nekaterimi zvenečimi imeni, kot je NBA-zvezdnik Kevin Durant.

Če ne bi bil igralec, bi bildanes morda zgodovinar. Svojo ljubezen do preteklosti je namreč prvič materializiral že pred 14 leti, ko je v Južni Dakoti odprl turistično-izobraževalno središče z vsaj zanj močno čustveno noto, nekakšen živi muzej na prostem, Tatanka: The Story of the Bison. Ta pripoveduje zgodbo preteklosti njegove dežele, o čredah bizonov na planjavah, ki so jih indijanska plemena lovila za hrano, obleke, bivališča ipd. A medtem ko se morajo obiskovalci, da vidijo zvezdnikov prispevek k turizmu, do tjakaj zapeljati, jih po novem lahko spremlja Costnerjev glas.V sodelovanju z zvezdniškim košarkarskim trenerjemter NBA-košarkarjemje oskarjevec zagnal potovalno aplikacijo, namenjeno ljubiteljem potovanja z avtom, ki uporabnika med vožnjo zasipa z zgodbami o krajih, mimo katerih se vozi, o ljudeh, ki so tam živeli, in drugih zanimivostih. Po večini takšnih, ki jih v klasičnih vodnikih ne najdemo. Vsemu doda še precej večji čar, da vam te zgodbice pripoveduje Costnerjev glas. Skoraj, torej, kot bi se po Ameriki vozili z zvezdnikom na sovoznikovem sedežu.Sedem otrok ima, tri iz prvega zakona s študentsko ljubeznijo, s katero sta 1994. po 16 letih zakorakala po ločenih poteh. Malce po ločitvi se mu je iz ljubimkanja zrodil sin, otrok številka štiri. Še trikrat pa je postal oče s, s katero sta si obljubila večnost leta 2004. In čeprav je večina njegovih otrok danes že odraslih, morajo verjetno vsaj mlajši, še nepolnoletni, z igralcem na njegovo vsakoletno popotovanje po Ameriki. Z avtom, seveda. Pri čemer avto nemalokrat napolnijo stoki zdolgočasenosti, ko se Kevin, zgodovinski molj, zaustavi ob čisto vsaki še tako majhni zanimivosti ob cesti.»Zaljubljen sem v zgodovino in v mojo državo, z vsemi njenimi razočaranji, napredkom, vse je dobro poznati. In obožujem zgodbe. Sem tisti možakar, ki se vzdolž ceste ustavi ob vseh zaznamkih kake zgodovinske vrednosti, vsaki turistični atrakciji – zaradi česar običajno vsi v avtu stokajo in negodujejo,« je povedal igralec, ki mora vse te zgodovinske podrobnosti deliti z otroki, ki pa nad slišanim niso navdušeni kot on. Zato je začel razmišljati. O srednji poti, ki bi mu potešila radovednost in hkrati uslišala željo njegovih otrok, da se ne ustavljajo vsakih nekaj kilometrov.Našel je srednjo pot. Aplikacijo HereHere, ki omogoči vsrkavanje zgodovine kar med vožnjo, brez postankov. Ta za zdaj postreže s 1500 zgodbami, ki na zahodni ameriški obali tematsko pokrivajo lokalne znamenitosti, podrobnosti o območju, o tamkajšnjih plemenih, umetnosti, kulinariki. V načrtu ima še izbor okoli 10.000 zgodb iz celotnih ZDA.