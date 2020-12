Na poroko zvezdnikove sestre vdrla policija

Starki sta ukradla avto

Pevec si je zelo blizu z mamo Tricio. FOTO: Osebni arhiv

40 svatov je bilo na poroki, čeprav so zabave prepovedane.

Zvezdnikov oče se dogodka iz protesta ni udeležil. Na sliki s slavnim sinom. FOTO: Osebni arhiv

Dovoljeno le 15 ljudi

Običajno jetisti, ki polni naslovnice, najsi s svojo glasbeno kariero najsi z razmerjem z lepotico modnih brvi,, s katero sta septembra pozdravila svojo prvorojenko. Zdaj pa se je medijska pozornost ponovno usmerila k Malikovim, a tokrat ne k pevcu, pač pa njegovi mlajši sestri. Zaradi njene poroke z, ki se je iz protesta nad temnolaskinim izborom moža njen očeni udeležil, za piko na i pa je na svatbo vdrla tudi policija in več zvezdnikovih sorodnikov oglobila zaradi nespoštovanja pravil za zamejitev širjenja koronavirusa.Poročni dan bi moral biti najlepši dan v življenju dekleta. A četudi je Waliyah verjetno presrečna, da je zdaj tudi uradno za vselej zvezana z ljubljenim, je imelo njeno slavje ljubezni vendar precej grenak priokus. »Yaser še zdaleč ni zadovoljen s hčerino izbiro življenjskega partnerja, zato ni želel na poroko. To sicer ni uničilo poročnega dne, je pa nad njim obviselo kot težak, temen oblak,« je povedal organizator poroke, ki ga je začudilo, zakaj nevestinega očeta ni bilo od nikoder. Kljub temu da je tradicionalno islamsko poroko organiziral na nevestinem domu, ki je le šest hiš oddaljen od hiše, ki jo je Zayn kupil očetu in mami.Podobno na poroki ni bilo niti Zayna, a medtem ko so njemu delovne obveznosti preprečile, da bi bil ob sestri na njen veliki dan, je oče s svojim bojkotom jasno in glasno sporočil, da si za zeta nikakor ne želi nekdanjega kaznjenca. Srčni izbranec njegove hčere je namreč prvič prišel navzkriž z zakonom pred šestimi leti, ko je bil vpleten v družinski spor, med katerim je enega od sorodnikov zabodel njegov stric. Ta je dobil štiri leta in pol za zapahi, Junaid, tedaj še mladoleten, pa je moral v popravni dom. Kjer pa se očitno ni naučil, da je pametno ostajati na pravi strani zakona, saj je pred tremi leti s pajdašem do doma zasledoval starko, na dovozu njenega doma pa sta jo zaskočila in ji ob grožnji menda izvijača ukradla avto. »Za tarčo sta izbrala ranljivo starko, rop pa izvedla načrtovano, že srhljivo hladnokrvno in preračunano. Pokazala nista niti kančka obžalovanja,« je tedaj dejal sodnik. V luči česar pomisleki nekaterih iz pevčeve družine, da Junaida sprejmejo v svojo sredo, niti niso za lase privlečeni. »Nihče ni res zadovoljen s to poroko. Nasilnež je, ki je ravno dobro prišel iz zapora. To ni le nekje daleč v preteklosti,« je dejal vir.Kljub očetovemu nasprotovanju se je Waliyah odločila za Junaida. Kot se je prepovedi države navkljub odločila za dokaj številčno svatbo. Kajti čeprav so v delu Anglije, kjer živi, poroke kljub pandemiji dovoljene, je ob izmenjavi poročnih zaobljub lahko prisotnih največ 15 ljudi, sledeča slavja pa so v luči širjenja koronavirusa prepovedana. Na kar sta se ženin in nevesta požvižgala. Na domačem vrtu sta priredila ohcet in povabila okoli 40 svatov, njihovo bučno rajanje pa je zmotilo siceršnji mir mesta Bradford in pri sosedih, ti so prepovedano zabavo prijavili policiji, zanetilo ogorčenje. »Zaradi pritožbe o večji zabavi je okoli šeste ure popoldan prišla policija. Naleteli so na precej ljudi, zaradi kršenja odlokov za zamejitev virusa pa so jih kar nekaj oglobili,« je povedal vir in dodal, da so svati ob globah dobili tudi opozorilo, da jih, če se zabava v hipu ne razpusti, čakajo še precej višje denarne kazni in morebiti celo zapor.