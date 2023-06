Na poroki leta tudi William in Kate

Jordanska prestolnica je bila v četrtek prizorišče poroke leta. Na ulicah je mrgolelo policistov in varnostnikov, saj so v deželo pripotovali pomembneži z vseh koncev sveta, da bi prestolonasledniku Husseinu in njegovi izbranki Rajwi Al-Saif zaželeli srečo v zakonu in se z njima poveselili. Nevesto so v palačo Zahran, kjer je potekal obred, pripeljali v čisto posebnem rolls-royceu, ki so ga leta 1968 izdelali po naročilu Husseinove prababice kraljice Zein al-Sharaf, nato pa jo je do oltarja popeljal ženinov mlajši brat princ Hashem. Hussein, ki, kot veleva tradicija, je oblekel vojaško uniformo, je žarel od sreče, ko je opazoval svojo izbranko počasi stopati proti njemu v čudoviti beli obleki s podpisom Elie Saab. Obleka je imela v pasu pripeto snemljivo vlečko, ki so jo krasile izvezene cvetlice. Manjkati ni smela dolga tančica, ki jo je na Rajwinih laseh držala diamantna tiara, nevesta pa si je nadela še ujemajoče se uhane.

Sedemnadstropno torto sta razrezala s sabljo. FOTO: Royal Hashemite Court/Reuters

Poročnemu obredu je prisostvovalo 140 visokih gostov, med njimi princ William in Kate; slednja je kot otrok kar tri leta živela v Jordaniji. Tam so bili še nekdanji španski kralj Juan Carlos, ki so ga do dvorane pripeljali na invalidskem vozičku, in kraljica Sofia, nizozemski kralj Willem-Alexander in kraljica Maxima, belgijski kralj Philippe in njegova starejša hčer princesa Elisabeth, ameriška prva dama Jill Biden in njena hči, danski prestolonaslednik Frederik in princesa Mary, švedska prestolonaslednica Victoria in njen mož princ Daniel ter butanski kralj Jigme Khesar in kraljica Jetsun Pema. Na zabavi, ki je sledila, se je mladoporočencema pridružilo še skupno 4000 svatov, ki so plesali do jutranjih ur, okrog polnoči, ko je nebo osvetlil spektakularni ognjemet, pa sta princ Hussein in Rajwa, ki je s poroko postala princesa, razrezala čudovito sedemnadstropno torto, ki so jo krasile modre cvetlice.