Na polju odkopal del krone angleškega kralja

Amaterski iskalec zakladov je na polju v bližini mesta Market Harborough odkril več kot dva milijona evrov vreden osrednji del krone nekdanjega angleškega kraljaDevetinštiridesetletnik, ki se po bližnji okolici doma pogosto sprehaja z detektorjem kovin, je sprva mislil, da je našel zmečkan kos zlate folije, v kakršno zavijajo čokoladice, a jo je kljub vsemu odnesel domov in očistil.Izkazalo se je, da gre za dobrih pet centimetrov veliko figurico iz čistega zlata, ko je na njej opazil črki SH, pa se je najditelju posvetilo, da bi figurica lahko nekoč pripadala kralju Henriku VIII. Omenjeni črki sta namreč okrajšava za Saint Henry oziroma sveti Henrik.Inse je spomnil, da je nedavno prebral članek o kralju, v katerem so med drugim pojasnili, da je dal v času vladanja krono nekoliko spremeniti, med drugim je odstranil figurice Jezusa, Marije z otrokom in svetega Jurija ter jih zamenjal s figuricami angleških kraljev, ki so po smrti postali svetniki, med njimi je bil tudioziroma sveti Henrik. Krona je bila okrašena še z zlatimi lilijami in kar 344 dragimi kamni, ki pa so jih vsakega posebej že pred stoletji prodali.Najdbo je Duckett nemudoma odnesel v Buckinghamsko palačo, kjer so potrdili, da gre res za del krone, za katerega so bili zgodovinarji prepričani, da se je izgubil pred dobrimi 400 leti, ko je takratni premiersto let po Henrikovi smrti za nekaj časa ukinil monarhijo, takratnega kraljadal obglaviti, krono pa ukazal pretopiti v kovance. »Zelo sem ponosen, da sem odkril izgubljeni del krone.Zdaj ga bodo lahko strokovnjaki proučevali, ljudje pa občudovali. Henrik VIII. je bil eden najbolj znanih angleških kraljev, zato mi je v veliko čast, da sem postal del zgodovine in se bo vsaj nekaj časa moje ime omenjalo ob njegovem,« je v smehu dejal Duckett, ki že 20 let z detektorjem kovin išče takšne in drugačne zaklade.V Britanskem muzeju strokovnjaki figurico še proučujejo, saj morajo tudi uradno potrditi njeno pristnost, ko bodo delo končali, pa jo bodo postavili na ogled. Še prej jo bo moral Kevin Duckett muzeju prodati po ceni, ki jo bo določil neodvisni strokovni odbor. Po nestrokovni oceni je vredna dva milijona funtov oziroma 1,13 milijona evrov.Henrik VIII. je bil eden najbolj kontroverznih angleških kraljev, ki so si ga ljudje zapomnili predvsem po tem, da je bil poročen kar šestkrat. Ko je želel razveljavitev prvega zakona s, a mu papež tega ni dovolil, je dal Henrik Anglikansko cerkev iztrgati izpod papeževega vpliva ter za vrhovnega poglavarja določil sebe.Njegova druga žena je postala, ki mu ni rodila težko pričakovanega moškega potomca, in jo je dal obglaviti, ko se je zapletel z njeno spletično. Ta je deset dni po usmrtitvi Boleynove postala njegova tretja žena.Umrla je med porodom eno leto pozneje in Henrik se je poročil z. Zakon je bil še istega leta razveljavljen, nekaj dni pozneje je kraljeva peta žena postala, sestrična Anne Boleyn. Ko je bila leta 1542 usmrčena zaradi prešuštvovanja, je na vrsto prišla, s katero je kralj ostal do smrti štiri leta pozneje.