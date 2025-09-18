»Na pogreb ni mogla, zdaj pa se baha!« Kako je Melania Trump kraljici Camilli pripravila hladen tuš

Na slavnostnem sprejemu Donalda in Melanie Trump na gradu Windsor je prišlo do situacije, o kateri govori vsa Velika Britanija.

Prva dama Združenih držav je presenetila z nepričakovano potezo, ki je v zadrego spravila vse prisotne, le sama tega ni opazila.

Takoj ko je namreč zagledala valižansko princeso, je Melania končala pogovor s kraljico Camillo.

Srečanje je potekalo v intimnem ambientu zasebnega vrta na posestvu Windsor. Kraljica Camilla in Melania Trump sta se pogovarjali, v bližini sta stala kralj Karel III. in Donald Trump.

V trenutku, ko sta se pojavila valižanski princ in princesa, se je Melania obrnila proti Kate in jo toplo pozdravila, Camilla pa je sredi stavka ostala sama.

Kate se je takoj odzvala z nasmeškom, medtem ko je William ostal par korakov zadaj. Prizor je trajal nekaj trenutkov, vendar dovolj dolgo, da je bilo čutiti nelagodje. Camilla je ostala ob strani in opazovala, kako sta se Melania in Kate zapletli v pogovor.

Po nekaj trenutkih je z nežnim gibom roke nakazala princesi, naj se premakne. Princesa je ubogala, se poslovila od Melanie in stopila proti princu Williamu, piše People.

Že pred obiskom se je namigovalo, da bo tokrat v središču pozornosti princesa. Tiskovni predstavnik zakoncev Trump je izjavil, da sta Donald in Melania navdušena, da bo Kate med obiskom igrala vidno vlogo, in poudaril, da je njena vključenost v protokol posebna čast.

Camilla tarča kritik

Čeprav se kraljica Camilla dan pred obiskom zaradi zdravstvenih razlogov ni udeležila pogreba vojvodinje Kentske, kjer so bili zbrani vsi vidnejši člani Firme, je bila prisotna na sprejemu prvega para ZDA.

To je sprožilo burne odzive na družbenih omrežjih, eden od komentarjev je bil:

»Za pogreb je bila bolna, dan kasneje pa se baha pred Melanio. Ta hladen tuš si je kar zaslužila.«

Prav trenutek, ko je prva dama ZDA svojo pozornost namenila princesi in ne kraljici, je pokazal, kako občutljiva je lahko dinamika na britanskem dvoru.

Mnogi se zdaj sprašujejo, ali je šlo za naključno nerodnost ali subtilno sporočilo o tem, kdo v resnici nosi krono priljubljenosti.