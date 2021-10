Na Otoku zaskrbljeni: kraljica je bolna

Z britanskega dvora so sporočili, da se kraljica Elizabeta II. ne počuti preveč dobro in je zato odpovedala obisk na Severnem Irskem. Kot so dejali, so ji zdravniki priporočali nekaj dni počitka.

To je na Otoku hitro povzročilo precej skrbi, mnogi že ugibajo, ali je morda zbolela za covidom 19. Na dvoru so sicer zagotovili, da kraljica nima bolezenskega stanja, povezanega s koronavirusom. Spomnili so tudi, da je polno cepljena: prvi odmerek je prejela januarja, drugega pa konec marca.

Zapisali so še, da je imela kraljica v zadnjih dneh precej pester urnik, med drugim je sinoči v Buckinghamski palači gostila številne uspešne podjetnike in druge visoke goste, med njimi sta bila tudi Bill Gates in premier Boris Johnson.