Na možu testira svoje lepotne izdelke

Ne more brez Victorijinega seruma za poživitev kože za 200 evrov.

Velja za enega najbolj čednih zemljanov. A čeprav igrajo pri tem precej veliko vlogo geni, si, da njegova moška lepota še bolj zasije, vendar malce pomaga s kozmetično industrijo. »Moj najboljši model je,« je izdala njegova žena, ki je lani zagnala kozmetično linijo Victoria Beckham Beauty, svoje nove izdelke pa preizkuša kar na možu. Dokler pa postavni nogometaš ni imel dostopa do teh najnovejših pogruntavščin lepotne industrije, si je pomagal z brskanjem po Victorijini kopalniški omarici, zavedajoč se, da si njegova ljubljena privošči le najboljše. Torej bo dovolj dobro tudi za njegovo kožo.Čeprav večina moških uporabi največ kremo za obraz in morda balzam za po britju – ali pa česa več ne priznajo –, je Beckham že predlani odkrito dejal, da njegova koža zaradi izpostavljenosti najrazličnejšim klimam pač potrebuje več nege.»Že kot precej mlajši sem želel biti videti dobro. Vedel sem, kakšno pričesko želim, nikoli nisem želel biti zanemarjen. A hkrati sem si želel tudi športne kariere, ki pa zahteva, da ogromno časa preživim na prostem. Popeljala me je v Manchester, živel sem tudi v Madridu in Los Angelesu, na različnih koncih torej, vsakem s svojim podnebjem. Zaradi tega sem moral poskrbeti za kožo. Pri tem pa je bil moj pristop – ukradi ženine izdelke, saj ima najboljše.«A če je tedaj segal po vlažilnih in hranilnih kremah, balzamu za ustnice, morda toniku in losjonu, pa naj bi zdaj potreboval tudi ličila. »Obožuje njene lepotilne izdelke. Obseden je z njimi,« je prišepnila, ki je z Victorio zagnala zvezdničino kozmetično linijo. Sploh bronzer naj bi bil tisti, od katerega se nogometaš menda ne more ločiti.