Na letalu in v snemalnem studiu je rada poredna

Zadnjih nekaj let se vse pogosteje govori o spolnem velnesu, to je o segmentu industrije dobrega počutja, ki v ospredje postavlja sproščeno spolnost (najsi v dvoje ali s samim seboj) kot bistveni del vsesplošnega dobrega telesnega in duševnega počutja. Del tega je nedvomno tudi destigmatizacija ženske seksualnosti, na kar vse glasneje opozarjajo tudi zvezdnice, katerim se je pridružila še Christina Aguilera.

Na snemalni studio in mešalno mizo ima čudovite spomine, ki pa niso povezani z glasbo. FOTO: Osebni arhiv

»Seks je bistveni del našega dobrega počutja. Ne le lasje in obraz, prav vsak delček tvojega telesa si zasluži razvajanje,« je prepričana pevka, ki je kot soustanoviteljica, obraz in svetovalka znamke Playground zaplavala v nekoliko žgečkljive podjetniške vode. V želji razbiti stigmo okoli spolnosti in spodbuditi ženske, da se je ne bodo več sramovale ali ob njej zardevale, je postala del podjetja, ki je na trg poslal naravne, do veganov prijazne lubrikante v štirih okusih, ki naj bi spodbudili vse čute, dvignili razpoloženje in razvneli libido. Vsi, seveda, narejeni z mislijo na ženske.

Med štirimi lubrikanti ima tudi najljubšega. Imenuje se Date Night (Noč za zmenek). FOTO: Osebni arhiv

Vagina je središče ženskega dobrega počutja. In v 42 letih sem svojo že dodobra spoznala.

Z njenim podpisom

Lubrikanti s Christininim podpisom so kot najboljša nega vrhunske kakovosti – za vagino. Ta je, vsaj če vprašate pevko, »središče ženskega dobrega počutja. Ko beseda nanese na skrb za obraz ali lase, niti pomišljamo ne in si kupimo najrazličnejše kreme, maske, vlažilce. A podobnega časa si ne utrgamo za svojo vagino, ki pa podobno potrebuje našo ljubezen, nego in skrb.« Pri tem je razložila, da se njen odnos do lastnega telesa razvija in spreminja. »Upam, da bodo tudi druge ženske začele svobodno, brez zadržkov govoriti o svojih izkušnjah, telesu in seksualnosti ter kaj jim ta pomeni. Vsaka ženska je namreč drugačna. V 42 letih sem svojo vagino že dodobra spoznala, tudi da se z leti pojavljajo – ali pa jih le odkrivam – nove točke, ki mi prinašajo užitek. Zdaj vem, da imam okoli vagine štiri točke, ki me pripeljejo do vrhunca. Tudi če nimate partnerja, imate lahko zmenek same s seboj. Spoznajte se, tako boste imele polnejše in bolj zadovoljivo življenje.«

Dolge polete si rada krajša s skrivnim božanjem – in še čim – pod odejami. FOTO: Osebni arhiv

Kot sveže pečena predstavnica znamke, ki spodbuja spolnost, je Aguilerova tudi precej sproščeno spregovorila o lastnem odnosu do seksa, pri čemer poudarja pomembnost poznavanja lastnega telesa. »A tega boste spoznale le, če boste same s seboj preživele veliko časa. Le tako boste nato tudi partnerju znale povedati, kaj vam prija,« pravi in priznava, da je zanjo odkritje vibratorja spremenilo vse. »Kupila sem si celo majhnega, potovalnega, da sem ga lahko skrivaj nesla v torbici na letalo.« In prav letalo je eden tisti krajev, kjer se z zaročencem Matthewom Rutlerjem rada predajata skritim telesnim strastem. »Ko sva na mednarodnem poletu, počakava, da ugasnejo luči in da drugi potniki zaspijo. Na voljo imaš odeje, ki te skrijejo pred morebitnimi radovednimi pogledi, le nekoliko bolj domiseln moraš biti kot v domači postelji.« Še drugi kraj, kjer tvega, da jo ujamejo v primežu strasti, pa je glasbeni studio. »Matthew me je že kar nekajkrat nagnil na mešalno mizo za zvok,« se namuzne pevka.

Pomembno je, da ženske spoznamo svoje telo, je prepričana pevka. FOTO: Osebni arhiv

Verjetno ni teme, povezane s seksom, pri kateri bi zvezdnica sramežljivo zardela in obmolknila. Ob tolikšni iskrenosti je priznala tudi, da ji gre ena posteljna veščina še posebno dobro od rok. In ust. Oralno zadovoljevanje. »V tem neizmerno uživam, strašansko me razvname.« Pri čemer je še razložila – in se spustila celo v opise različnih tehnik in prijemov –, da je spolnost zelo raznovrstna. Kar prija enemu, drugemu niti ne, »zato je pomembno, da ste s partnerjem, s katerim lahko to raziskujete. In ugotovite, kaj je tisto, kar ga najbolj obnori.«