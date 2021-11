Na krst povabila tudi bivšega

Tessy Antony je priznala, da je bila ločitev od luksemburškega princa Louisa ena najtežjih preizkušenj v njenem življenju. Izgubila je mnogo prijateljev, ker nekaj sorodnikov je z njo pretrgalo stike, a najhuje je bilo, da je nenadoma postala mama samohranilka odraščajočima sinovoma. A nekdanja zakonca sta, kot kaže, zakopala bojno sekiro in v zadnjem letu postala celo zelo dobra prijatelja.

Z možem in starejšima sinovoma na zabavi po krstu

V tem času se je Tessy poročila in z novim partnerjem dobila otroka, zaročen pa je tudi princ Louis. Ker sta oba srečna, lahko srečo delita drug z drugim, in počasi se njuni družini znova povezujeta. Velik korak k temu je te dni naredila Tessy, ki je na krst novorojenca povabila ne le svojega bivšega moža, ampak tudi njegovo zaročenko. Skupinsko fotografijo je objavila na družabnem omrežju in ob njej zapisala: »Čudovito družinsko praznovanje, slavili smo življenje, ljubezen in družino.«

21 let je bila stara ob prvem zakonu.

Nekdanja princesa, ki je, kot so opazili mnogi njeni sledilci, zelo podobna Louisovi novi izbranki, je nasmejana pozirala med novim in bivšim možem, manjkati pa seveda nista smela niti njena starejša sinova, 12-letni princ Noah in dve leti starejši princ Gabriel, ki bratca menda naravnost obožujeta.

Tessy in princ Louis sta se poročila, ko sta bila še zelo mlada, ona je imela 21 let, on 20, še prej pa je Tessy rodila Gabriela in na luksemburškem dvoru povzročila pravi škandal. Deset let pozneje je bilo zakona konec in leta 2017 sta se uradno ločila. Nedolgo za tem se je Tessy zapletla s švicarskim poslovnežem Frankom Floesslom, ki ga je sicer poznala že od prej, a sta bila menda samo prijatelja.

Zadnje leto je bilo za princeso zelo razburljivo, saj se je poročila in rodila tretjega otroka.

Lani okrog božiča sta se zaročila, nekaj mesecev pozneje je Tessy razkrila, da je noseča, julija sta si obljubila večno zvestobo in en mesec pozneje je na svet prijokal mali Theodor. Princ Louis se je medtem aprila zaročil s pariško odvetnico Scarlett-Lauren Sirgue. Poroka naj bi bila prihodnje leto.