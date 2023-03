Na kronanju bo tudi princ George (FOTO)

Na otoku se zadnje tedne vse vrti okrog bližajočega se kronanja kralja Karla III., ki bo 6. maja v Londonu. Ali se ga bo udeležil tudi njegov mlajši sin princ Harry, še ni znano, sta pa valižanska princesa in princ že razkrila, da njuna mlajša otroka princesa Charlotte in princ Louis na uradnem dogodku ne bosta sodelovala. Ali bo imel starejši na njem pomembnejšo vlogo, še razmišljata, saj devetletnega princa Georgea, ki je drugi v vrsti za britanski prestol, ne želita obremenjevati bolj, kot je za njegova leta in izkušnje primerno.

Zadnje leto Kate in William prvorojenca vedno pogosteje vključujeta v različne dogodke. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Kljub temu naj bi bil George tako ali drugače vključen v slovesnost, saj da želi Karel na njej poudariti nasledstvo ter ljudem pokazati prihodnost monarhije. Podobno je bilo na kronanju njegove mame davnega leta 1953, ko je palača želela, da je poleg kraljice v središču pozornosti tudi takrat komaj štiriletni princ Charles.

Navajata ga na obveznosti Kate in William sta princa Georgea začela navajati na obveznosti, ki ga nekoč čakajo, najprej kot prestolonaslednika, potem kot kralja. Zadnje leto ga tako vedno pogosteje vodita na dogodke, in čeprav se mu je na pogrebu kraljice Elizabete II. pridružila tudi mlajša sestra, imata zakonca Wales zanjo menda drugačne načrte. Ker je kralj Karel III. že večkrat dejal, da želi, da bi monarhijo zastopali le tisti člani družine, ki so najbližje vladarju, sta se Kate in William odločila, da bosta Charlotte vzgajala, kot da si bo morala nekega dne poiskati službo ter zaživeti kot običajna državljanka.

Malček pomembnejše vloge ni imel, so ga pa med zaprisego posedli v prvo vrsto med kraljico mater in njegovo teto princeso Margareto, kjer so ga lahko vsi, tudi televizijske kamere, dobro videli. Mnogim tako ni ušlo prinčevo strašno slabo razpoloženje. Večino časa je mladi Charles namreč mrko zrl predse, zdaj pa je končno razkril, kaj je bil vzrok za njegovo slabo voljo: »Tistega jutra sem moral k frizerju in lase mi je skrajšal bolj, kot sem želel. Za nameček mi je naredil grozno frizuro s prečo in lasmi, prilepljenimi na skalp. Sovražil sem jo.«

Takrat še princ Charles je bil star komaj štiri leta, ko je prisostvoval kronanju mame Elizabete.

Na tokratni slovesnosti bo pred Karlom III. krono na glavo dobila njegova žena Camilla, ki bo s tem tudi uradno postala kraljica. Ker bo do naziva prišla po zaslugi moža, so v Buckinghamski palači sprva želeli, da bi bil njen uradni naziv kraljica spremljevalka ali kraljica žena, zdaj pa so se odločili, da bo po 6. maju zgolj kraljica. Zanjo bodo uporabili krono, ki je nekoč pripadala Mariji Teški, dodali pa ji bodo še nekaj draguljev iz bogate zbirke pokojne kraljice Elizabete II. Po krajši slovesnosti, namenjeni Camilli, bo sledil še glavni dogodek dneva, ko bodo Karlu III. na glavo poveznili krono sv. Edvarda, ki je že več kot 350 let osrednji del kronanja monarhov v Angliji.