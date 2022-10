Na kraljičinem pogrebu je igral dude, sedaj pa mu je kralj namenil posebno vlogo

Kralj Karel III. je uradnemu igralcu na dude, ki je pokojni kraljici Elizabeti II. zaigral zadnjo melodijo, majorju Paulu Burnsu namenil posebno čast. Po pisanju časopisa The Sun bo tudi njegov uradni kraljevi igralec dud. To pomeni, da bo potoval s kraljem po Veliki Britaniji in bo tam, kjer bo Karel III. bival, vsako jutro zaigral budnico. Tudi nekdanja kraljica se je zbujala ob melodiji iz njegovih dud. To nalogo je leta 2021 prevzel od svojega predhodnika majorja Richarda Grisdala. Sleherno jutro ob devetih bo torej 15 minut igral kralju, pa naj bo to pred palačo Buckingham, na gradu Windsor, na posestvu Holyroodhouse ali na Balmoralu.

