Na konvenciji o seksu do spiska svojih spolnih želja

ABC FAMILY VIA GETTY IMAGES Zaslovela je s serijo Ljubke lažnivke. FOTO: Ron Tom/Abc Family Via/Getty Images

Seznam spolnih vragolij

31

let je nedavno dopolnila lepotička.

Ko sem brala scenarij, mi je bilo tako nerodno, da sem ves čas zardevala. Hkrati pa sem se nenehno smejala kot zmešana.

Ko je pred sedmimi leti prišla na avdicijo za erotično dramo Petdeset odtenkov sive, na kateri se je potegovala za vlogo glavne junakinje Anastasie Steele, je ljubka igralkazamenjala vse barvne lestvice od rožnate do rdeče in vseh odtenkov vmes.Med branjem monologa, seveda izdatno žgečkljivega, je takrat komaj 24-letna lepotička zardevala od sramu, ni več vedela, kam pogledati, najraje bi se ugreznila v zemljo. »Bila sem v grozni zadregi. Na avdiciji sicer ni bilo treba odigrati nobene filmske scene, le prebrati precej direkten, seksualno obarvan monolog. Niti vem ne, kaj sem morala brati. Tedaj sem bila še mlada in precej naivna,« se mučne avdicije spominja zvezdnica serije Ljubke lažnivke. »Vseeno je bilo to zame dobro, saj me je bilo tovrstnih avdicij na smrt strah.«Vloge v seksualno obarvani megauspešnici ni dobila, v tej je zapeljevala – tako občinstvo kot soigralca. Vseeno je že avdicija očarljivo Lucy marsičesa naučila in jo pripravila na prihodnje gradnike v njeni karieri. »Avdicija za Petdeset odtenkov je bila, milo rečeno, neprijetna. A hkrati natanko to, kar sem pričakovala – zelo zelo seksualna, čeprav le verbalno. Na glas sem morala izgovarjati besede, ob katerih mi je bilo noro nerodno, poprej jih nisem mogla na glas izustiti.«To je bila precej dobra šola za igralkino najnovejšo vlogo v romantični komediji A nice girl like you, ki je v teh dneh prišla na nekatere pretočne platforme. V tej se je prikupna temnolaska prelevila v dokaj zadržano violinistko, ki, ko jo zaradi nepustolovskega duha med rjuhami pusti fant, sestavi seznam vseh seksualnih dogodivščin, ki jih še ni izkusila, a jih je zdaj odločena doživeti.»Ko sem brala scenarij, mi je bilo tako nerodno, da sem ves čas zardevala. Hkrati pa sem se nenehno smejala kot zmešana,« pravi Halova, ki se je odločila, da s pomočjo filmske zgodbe in svojega lika stopi iz lastne cone udobja. »Že pri branju scenarija mi je bilo nerodno, nisem se počutila sproščene, zato sem vedela, da moram nekaj storiti in se izviti iz teh mojih okov.« Prvi korak k temu, kar je bilo tudi priprava na vlogo, je bilo, da je obiskala konvencijo o seksu. »Divje je bilo. Videla sem reči, ki jih nikoli prej nisem.«Na konvenciji ter med igranjem violinistke, ki začne odkrivati svojo seksualnost, je našla nekaj navdiha za svojo ljubezensko resničnost. Tudi sama si je namreč sestavila krajši seznam spolnih vragolij, ki jih še ni izkusila, za nekatere še niti slišala ni, a si jih želi v prihodnje doživeti. »Katere, ne bom izdala. Lahko pa rečem, da mi je vloga razširila obzorja.«