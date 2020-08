Na Kmetiji zadovoljila pujsa, v postelji menda Beckhama, danes pa ...

David naj bi bil v Madridu zelo osamljen. Pogrešal je družino, predvsem sinova, zato naj bi se zbližal s svojo privlačno osebno asistentko. FOTO: Gettyimages

Po, sloviti pripravnici v Beli hiši, ni bilo nobene tako razvpite ljubice, kot je bila (domnevno). Leta 2004 je polnila stolpce medijev zaradi svoje (domnevne) zveze z enim največjih nogometnih zvezdnikovZlati deček angleškega nogometa in njegova žena, nekdanja 'spajsica', sta bila eden najbolj prepoznavnih in obleganih parov na svetu. Leta 2003 se je David preselil iz Manchester Uniteda v Real Madrid, Victoria pa je večino časa preživela v Angliji. Podobo njunega zglednega zakona je leto kasneje močno načelo razmerje z Rebecco Loos, ki je o svojem več kot poslovnem odnosu z Davidom, za katerega je delala kot pomočnica, spregovorila za tabloid News of the World. Afera je odjeknila tik pred božičnimi prazniki, ko sta se David in Victoria pripravljala na smučanje z otroki v Švici.Victoria naj bi bila v solzah, David pa je sporočil: »Zadnjih nekaj mesecev sem moral brati smešne članke o svojem zasebnem življenju. To, kar je bilo zjutraj objavljeno, je samo še en primer. Resnica je, da sem srečno poročen ter imam čudovito ženo in otroke. Nobene tretje osebe ni, ki bi spremenila ta dejstva.« Britanski mediji so poudarjali, da David ni zanikal ljubimkanja, le teden dni kasneje pa se je oglasila avstralska manekenka, ki je trdila, da je tudi ona dvakrat spala z njim.Victoria je zaradi Rebecce skoraj zapustila Davida, nekdanja nizozemska manekenka pa je zaradi štirimesečnega intimnega razmerja z njim dosegla svetovno slavo (opisala ga je kot fantastičnega v postelji). Sledila je kratka kariera na televiziji, pozirala je tudi za naslovnico Playboya. Sledil je tudi precej kontroverzen nastop v resničnostnem šovu Kmetija, kjer je enega izmed prašičev uspešno zadovoljila, da je lahko prišla do približno enega litra semenske tekočine.Z leti je slava zdaj 43-letne Rebecce zbledela, danes pa živi precej drugačno življenje na Norveškem. Leta 2009, ko je zanosila s svojim sedanjim možem, norveškim zdravnikom, se je namreč preselila v to skandinavsko državo, kjer danes dela kot učiteljica joge in je mati dveh sinov. V medijih se pojavlja le še redko, z veseljem pa objavlja svoje fotografije idiličnega družinskega življenja v norveških gorah.