Na Jadranu tudi kralj instagrama

Bilzerianov povsem običajen dopustniški dan na jahti. FOTO: Instagram

Očkov denar

32 milijonov sledilcev ima na instagramu.

Podarjenemu konju se ne gleda v zobe, tako meni tudi marsikateri turist, pa čeprav prihaja iz države, kjer novi koronavirus jemlje življenja vsak dan, in čeprav je v domovini redno navzkriž z zakonom. Vse to velja tudi za, razvpitega samooklicanega kralja instagrama, ki si je prepoznavnost in priljubljenost prislužil s tem, da svoje uživaštvo razkazuje na instagramu.In tam ima neverjetnih 32 milijonov sledilcev, ki ga spremljajo med dogodivščinami po naši južni sosedi, kamor je poletel z zasebnim letalom, zdaj pa se po čudovitih obalah prevaža z razkošno jahto. Obiskal je že Krk, Dubrovnik, Split in Hvar, seveda v družbi postavnih lepotic, ki jih v plejbojevi družbi ne manjka. Na Hrvaško je prispel že pred dobrim tednom, koliko časa bo še križaril v naši soseščini, ni znano.Dan je sin, ki je obogatel na Wall Streetu in premoženje razdelil med sinova. Dan inzdaj živita na očetovih lovorikah, prvi pa je svojo domnevno osupljivo življenjsko pot, pa čeprav je star komaj 32 let, strnil v avtobiografiji. V njej je razodel svojo trnovo pot do elitne vojaške enote tjulnjev, v katero ga nazadnje niso sprejeli, zato se je preusmeril v študij poslovnih ved in kriminologije, zanimivo, da je potem sam večkrat prekršil zakon. Oblastem so močno smrdele njegove pokerske partije s sumljivo visokimi vložki, prepirov z možmi postave, predvsem sredi bučnih nočnih zabav, je bilo ničkoliko, nekoč naj bi celo manekenko brcnil v obraz; v lisicah se je znašel tudi zaradi posedovanja orožja, trenutno pa je predmet tožbe podjetja Ignite zaradi dvomljivih transakcij, menda v zasebne namene.A kljub temu je na instagramu poln samohvale, rad poudarja, da je leta 2015 naznanil kandidaturo za predsednika ZDA, a da se je potem umaknil in tako omogočil zmago. Škandala pri naši južni sosedi za zdaj še ni zakuhal ...