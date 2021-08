Na intimni večerji s Charlesom

Ko je Charles Streisandovo obiskal v Ameriki, sta si privoščila večerjo.

Po tem ko so se pojavile govorice, da naj bi se v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja zapletla v ljubezensko razmerje, je o srečanjih z britanskim prestolonaslednikom pregovorila vsestranska umetnica, ki je priznala, da jo je princpovsem očaral.Prvič sta se srečala leta 1974, ko jo je obiskal med snemanjem enega od filmov, saj je bil menda nad Streisandovo povsem navdušen. Nekoč naj bi steno njegove sobe krasil celo plakat z njeno podobo. Barbra je priznala, da je po tem Charlesa večkrat obiskala na njegovem posestvu Highgrove, kjer zdaj živi z ženo, in da sta se imela čudovito. Očitno je bilo tudi Charlesu prijetno v njeni družbi, saj ji je nekoč poslal šopek cvetja.»Videla sem šopek in vprašala asistentko, kdo ga je poslal. Odgovorila je, da neki oboževalec Charles, a ko sem ga pobliže pogledala, sem videla, da ni iz cvetličarne, cvetje je bilo z vrta princa Charlesa, moja asistentka pa je mislila, da gre za oboževalca,« se je v smehu spominjala Streisandova in dodala, da je bilo to, preden je spoznal. Naslednjič sta se srečala leta 1994, ko je bil princ že ločen in v zvezi s Camillo. Z Barbro, ki jo je obiskal med potovanjem v Ameriko, sta si privoščila intimno večerjo, med katero je bilo, kot so pozneje povedali očividci, očitno, da sta si zelo naklonjena. A več od tega se ni zgodilo nikoli.Barbra se je štiri leta pozneje poročila z igralcem, Charles pa je leta 2005 večno zvestobo obljubil Camilli.