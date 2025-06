Na Hrvaškem zasidrana superjahta Jeffa Bezosa! Pozornost pritegnila skrivnostna podrobnost ... (FOTO)

V hrvaški Marini Kaštela je te dni zasidrana ena najbolj razkošnih jaht na svetu – 127 metrov dolga lepotica Koru, v lasti ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa (61).

Luksuz, ki jemlje dih

Jahta, ocenjena na vrtoglavih 500 milijonov evrov, ima tri jambore, več palub, prostoren bazen, več jedilnic, dva bara, jacuzzije in prostor za do 18 gostov. Zanjo skrbi 36 članov posadke. Plovilo, registrirano na Kajmanskih otokih, spremlja še ena, 75 metrov dolga jahta Abeona – največja spremljevalna ladja na svetu, ki služi kot »garaža« za dodatna vozila in opremo.

Koru, ki so jo izdelali na Nizozemskem, je v preteklosti pritegnila pozornost tudi zato, ker so morali za njeno pot na odprto morje v Rotterdamu začasno razstaviti znameniti most Koningshaven.

Ladko Koru spremlja še ena, 75 metrov dolga jahta Abeona. FOTO: Zvonimir Barisin/pixsell

Medtem ko nekateri obiskovalci marine poročajo, da Bezosa sicer niso videli, so ga fotografi že ujeli na krovu. »Jahta nam je padla v oči med sprehodom. Vse je bilo polno varnostnikov, poleg je bila še spremljevalna ladja. Ko smo se približali, so nas varnostniki odgnali. Nismo ga videli, a prepričani smo, da je bil takrat na ladji,« je povedal bralec za 24sata.

Skrivnostna lesena skulptura

Eden od detajlov, ki je še posebej pritegnil pozornost mimoidočih in fotografskih objektivov, je lesena figura na premcu jahte. Mnogi so namreč ugibali, ali ni navdih zanjo prav Bezosova zaročenka Lauren Sanchez, znana televizijska voditeljica in producentka.

Jahta Abeona – največja spremljevalna ladja na svetu, ki služi kot »garaža« za dodatna vozila in opremo. FOTO: Zvonimir Barisin/pixsell

Vendar je Sanchez že pred leti to domnevo zavrnila. »Zelo sem počaščena, a ne, to nisem jaz,« je povedala za Vogue. Pojasnila je, da gre v resnici za upodobitev nordijske boginje Freye, ki simbolizira lepoto, ljubezen in moč.

Poroka v Benetkah in povezava s Koru

Bezos in Sanchez naj bi se poročila 24. junija na ekskluzivnem beneškem otočku San Giorgio Maggiore. Del slavja pa naj bi se, kot poročajo tuji mediji, odvijal tudi na prestižni Koru – morda celo sredi Jadrana, ki ga par že dobro pozna.

03.06.2025., V Marini Kastela na Hrvaškem sta privezani luksuzni jahti Jeffa Bezosa. FOTO: Zvonimir Barisin/pixsell

Poleti 2023 sta se namreč z isto jahto mudila v hrvaških vodah, obiskala Dubrovnik, Hvar in Mljet, z njima pa sta del počitnic preživela tudi hollywoodska zvezdnika Orlando Bloom in Katy Perry.

Po nekaterih virih bo Lauren na poroki nosila poročno obleko izpod rok slovitega Oscarja de la Rente, kar bi še dodatno poudarilo glamur najodmevnejše zvezdniške poroke letos.