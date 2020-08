Na hrbet si bo dal tetovirati dlani svojih bodočih otrok

Samoizolacija kot naročena

Tudi če obesi glasbo za vselej na klin, njemu in njegovi družini, tudi ob potencialnih petih otrocih, ne bo manjkalo ničesar, saj je njegovo premoženje ocenjeno na 221 milijonov evrov.

Pet krogov že čaka

osebni arhiv Edu je Cherry ukradla srce že v šolskih klopeh. FOTO: Osebni Arhiv

O zasebnostini veliko znanega, razen da želi vse, česar ne počne na odru in v snemalnem studiu, zadržati zase. Za zvezdnika njegovega kalibra precej zahtevna naloga, ki pa ji je britanski rdečelasi pevec vseeno kos. Ne nazadnje je vest o njegovi poroki s, v katero je bil (neuslišano) zagledan že v šolskih klopeh in sta leta pozneje spet navezala stike, ki pa so prerasli v ljubezen, odjeknila šele, ko je rjavolaska že dva meseca nosila poročni prstan. Podobno pa sta zaljubljenca, zdaj poročena dobro leto, precej uspešno skrivala, da je njuna ljubezen obrodila sad. Čeprav sta radostno novico pričakovanja šele v tem tednu začela deliti s prijatelji, menda že odštevata zadnje tedne, morda celo dneve, do trenutka, ko bosta zaslišala jok svojega prvega otroka.Da je pripravljen počasi zakorakati na pot starševstva, ne bi smelo pretirano presenetiti. Ko je decembra lani napovedal, da bo glasbo za nekaj časa postavil v kot, saj je bilo dve leti nenehnih turnej in snemanj dovolj in se želi zdaj posvetiti tudi drugim platem življenja, je njegov menedžer namreč namignil, da Ed sicer ne zna dolgo mirovati, a da se bo to morda že kmalu spremenilo, saj si zna počasi ustvariti družinico. In očitno je zvezdnik že prve minute prostega časa več kot dobro izkoristil, saj je njegova Cherry zdaj, le osem mesecev pozneje, že visoko noseča.»Srečna sta, vznemirjena, a jima je vse uspelo zadržati zase. Samoizolacija je zanju prišla kot naročena, bila je popoln izgovor za umik iz javnosti. A zdaj se veliki dan že hitro bliža, njuno vznemirjenje pa je vse večje, da ne moreta biti več tiho in sta začela novico sporočati prijateljem. Čakajo ju le še zadnje predpriprave, saj otroka pričakujeta proti koncu poletja.« In poletje je zdaj res že v zadnjih izdihljajih.Otročička morda res še ni tu, a vendar je pevec že nekaj časa pripravljen vsaj na to, kako zaznamovati ta pomemben dan. Še več, v mislih ima tudi, koliko otrok želi imeti. Glasbenik romantičnih balad je namreč znan po tem, da mu telo krasi že okoli 60 tetovaž, vsaka pa ga spomni na nekaj, česar noče pozabiti. In rojstva otroka – ali otrok – vsekakor ne bo želel pozabiti, ampak si ga bo želel za vekomaj vtisniti v kožo. »Ed prihaja iz velike in verne družine, zato si tudi sam želi hišo, polno otrok. Že vnaprej si je na hrbet vtetoviral pet prepletenih krogov, podobni so olimpijskim. V vsakega izmed njih pa želi, ko bo prišel ta čas, si dati vtetovirati odtis dlani novorojenčka.« Pet praznih krogov – torej pet otrok.Če se mu bo v bližnji prihodnosti pod nogami res motalo pet kratkohlačnikov, bo le stežka našel čas za nizanje studijskih albumov in svetovne turneje. A tudi če bi vloga očeta pomenila, da bi se odrom moral celo v celoti odpovedati, Sheeran tega ne bi pretirano obžaloval.»S Cherry sem začel pisati novo poglavje življenja, že zaradi tega ne morem več vsega časa preživeti na cesti, na poti od enega koncerta do drugega,« je začel lani gledati v prihodnost. »Otroci bi vse še dodatno spremenili, a mi zanje nobena žrtev ne bi bila prevelika. Če bi mi namreč kdo dejal, da se bom moral v zameno zanje za deset let odpovedati turnejam in koncertom, bi mi bilo to v redu.« Pri čemer je še dodal, da je že tako ali tako dosegel neizmerno več, kot je pričakoval, in se zdaj brez slabe vesti lahko posveti še čemu drugemu.