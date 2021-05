Na dvoru besni na Harryja: tudi kraljica bo morala spregledati

Buckinghamska palača in Clarence House, uradni rezidenci britanske kraljicein prestolonaslednika, se uradno še nista odzvali na zadnje izjave princa Charlesa, a neuradno prihajajo v javnost informacije, da v kraljevi družini vre.Harry je nekaj tednov po razvpitem intervjuju zponovno spregovoril za medije, tokrat je v 90-minutnem pogovoru za podkast ameriškega igralcaCharlesa praktično razglasil za slabega očeta. Harry je dejal, da se je v Kalifornijo preselil zato, da bi prekinil krog bolečine, ki jo je trpel kot član kraljeve družine. O tem, da bi zapustil sorodnike, je razmišljal že v svojih 20 letih zaradi tega, kar je 'Firma' naredila njegovi materi​Za Charlesa najbolj boleče besede pa so gotovo tiste o 'genetskem trpljenju', kot je poimenoval to, da ga je Charles vzgajal tako, kot sta njega vzgajalain njen mož. Charles naj bi namreč kot otrok zelo trpel zaradi pomanjkanja ljubezni in tudi zaradi strogega očeta.​Viri iz palače pravijo, da si po teh zadnjih Harryjevih besedah tudi kraljica ne bo mogla več zatiskati oči in bo morala priznati, da njen najljubši vnuk za vse krivi druge. Če je bilo pred tem še kaj upanja za spravo med Harryjem ter Charlesom in, se sedaj zdi, da tega v bližnji prihodnosti ne bomo videli. Charles je bil besen na Harryja in njegovo ženože zaradi samega megxita, še bolj pa zaradi intervjuja z Oprah, med katerim sta družino obtožila rasizma in pomanjkanja pomoči Meghan, ko je imela samomorilske misli. ​Zdi se, da Harry inžena delata novo kariero iz tega, da govorita o svoji prejšnji, pravijo viri iz palače: »Zdi se, kot da nič ni njuna krivda.«