Na družinskem srečanju sta si izmenjala poljube

Pravijo, da stara ljubezen nikoli ne zarjavi, in zadnja najbolj vroča novica na zvezdniškem nebu to vsekakor potrjuje. Da so se iskrice medinznova vnele, mediji namigujejo že dlje, a do zdaj je kazalo, da bi si njuno nenehno druženje lahko razlagali kot zgolj prijateljsko. To pa se je v teh dneh spremenilo, saj so v javnost pricurljale fotografije z družinskega praznovanja, na katerem sta se Ben innežno poljubljala na ustnice v prav nič prijateljskem slogu.Sveže samska 51-letnica in pred tremi leti ločeni 48-letnik sta si nežnosti izkazovala v prestižni japonski restavraciji Nobu v Malibuju, kjer je zvezdničina sestra praznovala 50. rojstni dan. Glede na to, da sta si jih izkazovala vpričo družine – tam sta bila tudi Jenniferina 13-letna dvojčkain–, je zadeva očito resna. Lopezova je bila še pred dvema mesecema v zvezi s športnikom, s katerim naj bi že lani zakorakala tudi pred oltar. Zdi se, kot da bi se ponovila zgodba z Affleckom, s katerim se je pevka prav tako razšla, tik preden naj bi se z njim poročila.Razhod Lopezove in Rodrigueza je bil za mnoge šok, saj sta štiri leta, kar sta bila skupaj, dajala vtis, da sta rojena drug za drugega. »Kot bi bila dvojčka. Oba sva po horoskopu lev. Oba prihajava iz New Yorka in sva latino korenin. To pa je šele začetek dolgega seznama,« je svojo ljubezen z Jen opeval Alex. Par se je povezal tako na osebni kot tudi na poslovni ravni. Kupila sta več nepremičnin ter prek pogodb združila svoji podjetji Hims & Hers in Quay.Obema je uspelo ustvariti lep odnos z otroki drugega in ustvariti čudovito mešano družino. A za bleščečim videzom, ki sta ga ustvarjala z objavami na družabnih omrežjih, kot kaže, ni vse delovalo, kot bi moralo. »Spoznala sva, da nama gre bolje, če sva le prijatelja, in se veseliva, da bova to tudi ostala. Še naprej bova poklicno sodelovala in se podpirala pri projektih in poslih. Drug drugemu in svojim otrokom želiva le najboljše,« sta aprila naznanila konec ljubezni in zaroke.Jennifer in Ben sta začela hoditi leta 2002 ter novembra istega leta razglasila, da sta se zaročila. Septembra 2003, le nekaj mesecev, preden bi morala dahniti da, pa sta poroko preklicala in se januarja 2004 razšla. Oskarjevec je kmalu zatem začel razmerje z lepo in uspešno igralko, s katero sta obveljala za sanjski hollywoodski par. Leta 2005 sta se poročila, v zakonu so se jima rodili trije otroci. A idila se je zadnja leta razblinila, glavna vzroka pa naj bi bila Benova nezvestoba in pijančevanje. Od leta 2018 sta uradno ločena, a ostajata prijatelja.Ben je po selitvi iz družinske hiše v dogovoru z bivšo ženo kupil nepremičnino v bližini, kar mu omogoča, da ima stalen stik z otroki. O ločitvi od Garnerjeve je nekoč dejal, da je stvar, ki jo v življenju najbolj obžaluje. Nekaj časa se je vdajal pijači in se zapletal z mladimi lepoticami, zadnje čase pa se je očitno vzel v roke, saj ga paparacem ne uspe več ujeti v objektive vidno utrujenega in v dvomljivem stanju.Ben se je po pričanju očividcev na petdesetletnici Jenniferine sestre obnašal, kot bi bil eden od družinskih članov, do njega pa sta bila sproščena tudi Jenniferina otroka. Prejšnji teden se je oskarjevec v Las Vegasu družil z Jenniferino mamo– sodelovala sta pri filmskem projektu, nato pa sta skupaj preživljala prosti čas v igralnici hotela Wynn. Guadalupe je strastna igralka iger na srečo.V času, ko je bila njena hči še zaročena z Benom, ji je uspelo priigrati skoraj dva milijona evrov. Ben in Jen naj bi, če gre verjeti govoricam, nameravala skupaj preživeti poletne počitnice. Ona naj bi razmišljala o selitvi bližje njemu. On zaradi otrok, 15-letne, 12-letnein devetletnega, ki živijo z njegovo bivšo ženo, ne more predaleč od Los Angelesa. Pred nekaj dnevi si je Lopezova ogledala dve losangeleški šoli za svoja dvojčka. Medtem je paparacem uspelo ujeti Benovo bivšo v trenutku, ko si je na telefonu ogledovala fotografijo poljuba med Lopezovo in Benom. Kako se je odzvala nanjo, pa presodite sami.