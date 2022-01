Na domu je povila dvojčka

Blažena med svojimi fanti. To lahko zdaj vzhičeno zatrdi najbolj slavna manekenka za močnejše Ashley Graham, na domu katere je v petek zadonel jok kar dveh zalitih, zdravih in veselih fantkov. Prikupnih dvojčkov, ki sta osrečila lepotico in njenega moža Justina Ervina ter sta postala mlajša bratca zdaj že skoraj dvoletnemu Isaacu.

Ni mogla verjeti, da ji pod srcem rasteta kar dva fantka. FOTO: osebni arhiv

»Z Justinom sva navdušena, da sta najina fanta končno tu. Na svet sta privekala v zgodnjih jutranjih urah, zdaj pa si bom vzela čas, da se povežem z možem in svojimi tremi fantki,« je srečna Ashley, ki se je odločila za porod na domu. Imen svojih dveh štručk sreče še ni razkrila, je pa dodala, da sta si vzela čas in svoje bivanje v njenem trebuščku celo nekoliko podaljšala.

Dvakrat ponovila test

Vedela je, da si nekoč želi otrok, a je še pred slabimi tremi leti, ko je ravno dobro prestopila tridesetico, menila, da je pri teh letih še premlada za mamico. Toda še preden je to razmišljanje tudi na glas delila s svetom, že ji je pod srcem začel rasti sad njene ljubezni z Justinom, ki je zaljubljenca nato osrečil s svojim prihodom pred dvema letoma, Ashley pa pokazal, da je šele zdaj njeno življenje tudi v resnici izpopolnjeno. Bohotna krasotica modnih brvi je z Isaacom namreč spoznala, da ni nič lepšega od materinstva, zato je že tedaj, ko je prvorojenca še dojila, že razmišljala, kako si mu želi podariti še mlajšega bratca ali sestrico. »Če bi bilo to možno, bi bila najraje noseča že od včeraj. 'Po nesreči' sem se zato med ovulacijo z možem ljubila brez zaščite, le da bi videla, ali lahko zanosim, ko še dojim,« ni skrivala želje po čim hitrejšem ponovnem širjenju njihove male družinice. Tega si je tako srčno želela, da tedaj, ko ji je lansko poletje test nosečnosti pokazal plus, po katerem je tako hrepenela, ni mogla verjeti svojim očem. Da bi se prepričala, da je oči ne varajo, je test ponovila še dvakrat. Obakrat je pokazal pozitivno. In šele zdaj, ko je bila povsem prepričana, da je ponovno v blagoslovljenem stanju, si je drznila krikniti od sreče. Podobno in morda še za nekaj odtenkov glasneje pa je nato vzkliknila med septembrskim obiskom ginekologa.

Ashley in Justin sta se spoznala leta 2009, junija naslednje leto sta bila že zaročena, dva meseca pozneje pa sta si obljubila večnost.

»Ali se šalite! Imela bova kar tri fante?!« ni mogla verjeti, da so njeni poskusi zanositve kar dvakratno obrodili. Pod srcem sta ji namreč rasla dvojčka, fantka. »Preteklo leto je bilo polno majhnih presenečenj, velikih žalosti, že znanih začetkov in novih zgodb. Le počasi dojemam in praznujem, kaj mi prinaša naslednje poglavje,« je lani nato najavila novico o nosečnosti, zdaj pa je po mesecih čakanja vendar začela novo poglavje tudi živeti. Poglavje, v katerem se ji pod nogami ne bo motal več le en fantič, pač pa kar trije.