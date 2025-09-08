Na delu botoks in polnila? Obraz slavne igralke sprožil val odzivov

Zaključil se je 82. Beneški filmski festival, na katerem je zlatega leva za najboljši film prejel Oče mati sestra brat režiserja Jima Jarmuscha.

Nagrada za najboljšega režiserja je pripadla Bennyju Safdieju za film The Smashing Machine, v katerem igrata glavni vlogi Dwayne The Rock Johnson in Emily Blunt, ki je na rdeči preprogi in na tiskovni konferenci ob projekciji filma mnoge presenetila z videzom.

42-letna Britanka je pritegnila pozornost z izrazitimi ličnicami in gladko kožo brez gub, kar je sprožilo govorice, da si je tudi ona pomagala z estetsko kirurgijo in zvrstili so se komentarji v smislu:

»Zakaj se spreminja v Cilliana Murphyja?« »Sem jaz nor ali pa ona res izgleda drugače? Ne v slabem smislu. Samo... drugače.«

»Nekaj se dogaja z njenim obrazom… Emily, nehaj takoj! Tukaj izgledaš čudovito, ampak če boš še nadaljevala, boš začela kvariti svojo očitno naravno lepoto.«

FOTO: Tiziana Fabi /Afp

V razpravo so se vključili tudi strokovnjaki za estetsko kirurgijo. Eden izmed njih meni, da ni imela operacij, a je najverjetneje uporabljala botoks za glajenje gub in polnila za dodajanje volumna srednjemu delu obraza ter poudarjanje ličnic.

Dr. John Diaz je izjavil: »Ne vidim sledi o operacijah. Mislim, da ni imela nobenih kirurških posegov, vsaj ne takšnih, ki bi jih lahko prepoznal. Današnje fotografije slavnih so pogosto tudi retuširane.«

Drugi estetski kirurg, dr. Joshua Korman meni, da gre le za hujšanje:

»Zdi se, da je shujšala, kar je vplivalo na videz obraza. Spodnji del lic je zdaj bolj udrt, kar je lahko posledica botoksa v žvečilnih mišicah,« povzema Daily mail.