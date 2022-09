Na dan prišla resnica: Jelena Đoković o možu Novaku, da jo kritizira

Jelena Đoković je nedavno za hrvaško revijo Story spregovorila o tem, kaj njuna otroka najraje počneta v prostem času in kaj o njunih aktivnostih meni soprog Novak Đoković.

»Zelo veliko lepih trenutkov imamo skupaj z otrokoma, najbolj mi je pa všeč, ko beremo pravljice. Moj sin najraje sestavlja lego kocke in posluša glasbo, medtem ko z očetom najraje igra tenis ali gleda tekmo, kar pa mami morda ni najljubše. S Taro rada plešem, ona se rada šminka, jaz ne. A moram spoštovati njeno svobodo izražanja skozi takšno vrsto umetnosti. Z možem sva ravno imela pogovor, ko je on kritiziral, zakaj ji ne prepovem ličenja, češ da je še majhna in da jo učiva o napačnih stvareh. Na to sem mu odgovorila, da je ličenje njena želja in da ji ga ne morem prepovedati, lahko pa ji le pomagam, da to počne bolje,« je povedala Jelena.