Na čelu Vojne zvezd prvič ženska

S Čudežno žensko je postala prva ženska, ki je režirala superjunaški film.

Navdihuje jo oče pilot

Patty Jenkins bo spet orala ledino.

Med režiserji tudi Jon Favreau

Celovečerci iz franšize Vojna zvezd so nas že enajstkrat popeljali v galaksije daleč stran.

Orala bo ledino. A ne zgolj na zemlji, pač pa tudi v galaksijah daleč, daleč stran. Kajti čeprav so nas Vojne zvezd, ki so danes ena najuspešnejših in najbolj dobičkonosnih filmskih franšiz vseh časov, doslej že enajstkrat popeljale med zvezde in na druge planete, nas bo v dvanajsto v dogodivščine zunajzemeljskega življenja prvič popeljala ženska.V skoraj polstoletni zgodovini uspešnice, ki se je rodila v plodovitem umu filmarja, bo režijske niti zdaj namreč prvič vlekla ženska. »Seveda čutim gromozanski pritisk. Pomislite le na zgodovino franšize in ocean oboževalcev! To nikakor ne bo majhen zalogaj,« je priznala, čeprav že ima nekaj izkušenj v sferah, ki so jim do njenega prihoda dominirali izključno moški. S filmoma Čudežna ženska in Čudežna ženska 1984, ki bo z božičem prišla do gledalcev, je namreč tudi prva ženska, ki je režirala stripovski superjunaški film.»Ta filma sta me naučila, da je vse, kar lahko storiš, to, da daš vse od sebe in paziš na vsako podrobnost. Tako se bom lotila tudi Vojne zvezd in poskušala ustvariti izjemen film.«Dvanajsti iz franšize z naslovom Rogue Squadron, ki naj bi v kina prišel leta 2023, bo umeščen v prihodnje obdobje galaksij. »Zgodba bo predstavila novo generacijo pilotov, ko si prislužijo krila in tvegajo svoja življenja,« je vse, kar je o novem celovečercu v franšizi razkrila predsednica filmskega podjetja LucasfilmJenkinsova pa je zgolj dodala, da film zanjo ni pomemben le, ker bo tako pot v poprej moške domene tlakovala ženskam, pač pa je zanjo to tudi nadvse oseben in čustven projekt, ob katerem bo verjetno precej mislila na očeta, pilota vojnega letalstva, zaradi katerega se je tega tudi želela lotiti. »Vsako jutro sem, ko sem se zbudila, šla ven, pogledala v nebo in videla svojega očeta z njegovo eskadriljo, kako rohnijo prek neba. To je bila najbolj vznemirljiva in poživljajoča stvar, kar sem jih kdaj izkusila. Ko je umrl med služenjem domovini, je to v meni vžgalo željo, da nekoč posnamem najboljši film o bojnih pilotih, v katerega bi prelila vso to žalost, tragedijo in vznemirjenje,« je razkrila Patty, ki zaradi očeta že vse življenje ljubi hitrost v vseh oblikah.»Dolgo sem se ozirala za pravo zgodbo, a je nisem našla, ne čisto prave. Do zdaj.«Novica o novem iz franšize je gotovo razveselila ljubitelje Vojne zvezd, kar pa je komaj začetek. Pri Disneyju, pod okriljem katerega je tudi produkcijska hiša Lucasfilm, so v znanstvenofantastični franšizi namreč napovedali kar 10 televizijskih serij in filmov, ob teh pa še 10 iz Marvelovega filmskega vesolja.Poleg Rogue Squadrona je Kennedyjeva napovedala še seriji Rangers of the New Republic in Ahsoka, ki ju bosta za platformo pretočnih vsebin Disney Plus ustvarilain. Seriji se bosta odvijali sočasno, pripetljaje pa bosta delili s serijo The Mandalorian o medgalaktičnem lovcu na glave, ki je na begu z malim Yodo.»Te medsebojno povezane serije in prihodnje zgodbe bodo navduševale novo občinstvo, se poklonile našim najbolj zagretim navdušencem in bodo dosegle razburljiv vrhunec,« je prepričana. Med serijami v franšizi Vojna zvezd pa v režijiprihaja tudi Lando, ki bo temeljila na priljubljenem liku originalne trilogije Landu Calrissianu. Naročniki pretočne platforme Disney Plus bodo na svoj račun prišli tudi s spin-off serijo Rogue One z naslovom Andor, ki bo po besedah igralcapodala zgodbo o nastajanju revolucije, igralski zasedbi serije, ki je že začela produkcijo, pa sta se priključila tudiinZa Disney Plus nadalje napovedujejo še serijo Obi-Wan Kenobi sinter srhljivko The Acolyte v režiji, scenarij za še en film Vojne zvezd pa že ima v delu