Na britanskem dvoru še en pravnuk na poti

Tindallova je v konjeništvu dosegla številne uspehe. FOTOGRAFIJI: Reuters

otrok naj bo deček, navijata!

Kraljicain princimata trenutno osem pravnukov, prihodnje leto pa jih bo zagotovo deset, za zdaj kažejo kraljeve napovedi. Potem ko sta naraščaj že septembra naznanila princesa, hči princain, in mož, sta veselo pričakovanje z javnostjo delila še zakonca, ki je nekoč blestela v konjeništvu, in, nekdanji igralec ragbija, imata že dve hčerki,, ki se je rodila 2014., in, ki šteje dve leti, zdaj pa navijata za dečka, sta zaupala in se pošalila, da bosta otroka morda poimenovala Covi ali pa Covin glede na preteklo leto, ki ga je tako zelo zaznamovala pandemija. Vsekakor pa nosečnost jemljeta zelo resno in bodoča mamica, ki jih šteje 39, je nadvse skrbna do svojega telesa in življenja, ki raste v njej, ne nazadnje je pred leti doživela dva splava, izkušnji pa je kar dolgo prebolevala, je priznala. Vsekakor pa je njun dom zdaj poln veselja, predvsem Mia nestrpno pričakuje še drugega mlajšega sorojenca, v vlogi starejše sestre pa se bo prvič znašla tudi Lena, je zaupal 41-letni Mike.Zakonca Tindall, ki bosta prihodnje poletje praznovala desetletnico poroke, sta tokrat zaobšla tradicijo in nosečnost naznanila sama in ne prek uradne Buckinghamske palače, sta pa britanska kraljica in njen mož, ki letošnje praznike zavoljo pandemije prvič preživljata brez svojih najbližjih, sporočila, da se pravnuka nadvse veselita. Zara, hči princese, naj bi bila 12 tednov noseča, otrok naj bi na svet prijokal junija.