Na britanskem dvoru na veliko odpuščajo

Znamenitosti zaprte

REUTERS Z balkona je rada opazovala prelete letal, saj se je takrat ob njej zbrala vsa družina. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Konec srečanj

Že nekaj časa se govori, da naj se britanska kraljicatudi po koncu ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa ne bi vrnila na delovno mesto, njene obveznosti pa naj bi počasi prevzel naslednji v vrsti za prestol, princ. Iz palače to sicer že ves čas zanikajo, češ da se bo kraljica vrnila na delo, ko bo čas primeren in bo vlada presodila, da je zanjo varno, a kljub temu se ugibanja zdijo vedno bolj resnična, saj naj bi kraljevi odpustili na stotine zaposlenih.Z mnogimi, večinoma zaposlenimi v Buckinghamski palači, ki je njena uradna londonska rezidenca, naj bi že sklenili dogovor o sporazumni prekinitvi delovnega razmerja, enako čaka zaposlene v drugih palačah, galerijah, muzejih in ustanovah, ki jih financira kraljevi sklad. Razlog za to je tudi velika izguba, ki jo je utrpelo kraljičino premoženje s tem, ko so že od marca za obiskovalce zaprte mnoge znamenitosti, ki na leto sicer prinesejo milijone dobička že samo od prodanih vstopnic. Za zdaj menda izguba znaša že skoraj 20 milijonov evrov, vsota pa se bo do konca leta še povečala, saj veliko znamenitosti ostaja zaprtih.Grad Windsor, kjer od izbruha koronavirusa živi kraljica, bo svoja vrata odprl samo za napovedane obiskovalce 23. julija. Isti dan bodo med drugim odprli galerijo kraljice v Buckinghamski palači. Zaprti pa bosta ostali rezidenci Frogmore House in Clarence House, saj je tam težko zagotoviti varno razdaljo.Četudi se bo Elizabeta II. kdaj vrnila v Buckinghamsko palačo in nadaljevala delo, pa to ne bo enako, kot je bilo pred pandemijo. Odpovedati se bo namreč morala veliko njej ljubim dogodkom in tradicijam, saj vključujejo preveč ljudi in bi lahko bili zanjo nevarni. Tako v palači denimo ne bo več državniških banketov, na katerih je gostila voditelje držav in druge pomembneže. Prav tako ne bo več osebno podeljevala medalj in nagrad najbolj zaslužnim Britancem ter sprejemala ljudi na vrtnih zabavah, na katerih se je vsako leto običajno zvrstilo okrog 30.000 ljudi. Tudi ogledi preletov letal z balkona Buckinghamske palače ob posebnih priložnostih so le še preteklost, vsaj za Elizabeto II., kar ji je bilo vedno v veliko veselje, še posebno ker se je ob teh priložnostih okoli nje vedno zbrala vsa družina.