Na božičnih posnetkih tudi pokojni sin

Igralca in pevca Nicka Cannona je v začetku najbolj prazničnega meseca v letu doletela nepopisna osebna tragedija – umrl je njegov sedmi otrok, komaj petmesečni sin Zen. Kljub hudemu šoku, ki je doletel družino, pa so božič, tradicionalni praznik družinske ljubezni, raje kot v solzah preživeli ob lepih spominih na najlepše trenutke z dojenčkom, ki so se zgodili v njegovem kratkem življenju.

Otroci, tudi najmlajša Zion in Zillion, mu pomagajo prebolevati. FOTO: Instagram/Nick Cannon

Bivši mož zvezdnice, ki velja za kraljico božiča, je ob prazniku na družabnih omrežjih objavil serijo božično obarvanih fotografij s svojimi otroki, mednje pa je uvrstil tudi ganljiv posnetek sebe in Zena v ujemajočih se pletenih zimskih kapah.

»Kratek čas nam je bilo usojeno preživeti s pravim angelom. Želim si, da bi lahko naredil več, preživel z njim več časa, posnel več fotografij, želim si, da bi ga dlje objemal. Bil je najbolj ljubeč otrok na svetu, da sem bil njegov oče, se mi zdi velik privilegij,« se sina spominja zvezdnik.

Sedem otrok s štirimi

Cannon ima sicer sedem otrok. Prvič je postal oče v zakonu z Mariah Carey, s katero imata danes desetletna dvojčka Monroe in Moroccan. Leta 2017 je dobil sina Goldna z manekenko Brittany Bell, s katero sta konec leta 2020 dobila še še hčerko Powerful Queen.

Junija letos se je s trenutno partnerico, didžejko Abby de la Roso, razveselil dvojčkov Ziona in Zillion​, le devet dni za njima, bilo je 23. junija, pa je na svet prijokal Zen, njegova mama je Alyssa Scott. Veliko družino si je ustvaril v zgolj letu in pol, ima pa jo s štirimi različnimi ženskami, čemur botruje njegov svojevrsten pogled na odnose.

»Do druge osebe nimam lastniške pravice niti si tega ne želim, zato koncepta monogamije nikoli nisem kupil. Pri odnosih gre za to, kaj si osebi lahko delita in ustvarita. Mater svojih otrok si ne lastim, z njimi sem ustvaril čudovita bitja. Njihova odločitev je bila, da me spustijo v svoje življenje, kot tudi, da rodijo otroka, ki sva ga ustvarila. Jaz jih pri teh odločitvah le podprem,« razkriva zvezdnik, ki tudi javno poudarja, da so njegove ljubimke vselej vedele, v kaj se spuščajo.

Ne glede na različne mame pa zvezdnik v svojo družino enakovredno uvršča vse svoje otroke. V intervjuju za revijo People v začetku meseca je dejal, da je bila najtežja stvar po Zenovi smrti pojasnjevanje otrokom, da dojenčka ni več.

»Razložiti kaj takega desetletnikom in štiriletnici je precej težko, a to, da so razumeli in bili tam zame, mi je pomagalo, da nisem razpadel na koščke in da sem se z Zenovo smrtjo resnično soočil. Roc in Roe sta bila ob meni ves čas,« je dejal. O Zenovi materi Scott je pred tem izjavil, da je najmočnejša ženska, kar jih je kdaj srečal, ta pa je spletnim sledilcem pred kratkim zaupala, kako preboleva otrokovo smrt.

Z dvojčkoma Moroccan in Monroe ter Goldnom in Powerful Queen Cannon FOTO: Instagram/Nick Cannon

Bliskoviti preobrat

»Morda zapreš vrata otroške sobe, morda jih pustiš odprta. Morda otrokove stvari pospraviš v škatle, morda jih še vedno zlagaš in pospravljaš v predale. Na tej točki sem zdaj. Sprehajam se mimo njegove sobe in včasih vstopim,« je med drugim zapisala. Na fotografiji, ki jo je objavila, je tudi srce parajoč posnetek božičnega pajaca, ki bi ga Zen moral nositi na svoj prvi božič. »Tako sem se veselila, da bo nosil ta pajac. Imela sem ga pripravljenega od zahvalnega dne dalje,« je zapisala.

Dva meseca po neznanski sreči, da je na svet prijokal še en njegov potomec, je Cannon opazil, da dojenček kašlja več kot drugi dojenčki. »Skoraj od rojstva je malce nenavadno dihal, pri dveh mesecih pa sem opazil, da ima nekoliko veliko glavo. A sem si rekel, da ima to po moji strani družine. Z Alysso sva ga peljala na pregled, bila sva prepričana, da bo le rutinski,« je povedal zvezdnik.

Upanje se žal ni uresničilo. S sinusi je bilo vse v redu, otroku pa se je v možganih nabirala tekočina. Zdravniki so pri malčku odkrili tumor. Rutinski pregled se je spremenil v možgansko operacijo. Konec novembra se je Zenovo zdravstveno stanje močno poslabšalo. Tumor je začel rasti, tekočina se je nabirala v glavi in pritiskala na možgane. Nick in Alyssa se nista slepila, vedela sta, da je konec blizu.

Bil je najbolj ljubeč otrok na svetu.

»Pretekli konec tedna sem vse vložil v to, da s sinom preživim čim več časa. V nedeljo smo šli na plažo, a sem se moral vrniti domov zaradi snemanja. Bil sem na poti na letališče, le nekaj ur po koncu izleta, ko sem dobil klic. Poklicali so me, naj se hitro obrnem in vrnem k Zenu. Izgubljal je bitko. Prišlo je slovo,« je kasneje razlagal Cannon. Zvezdnikov sin je umrl še isti dan.