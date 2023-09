Na beneškem filmskem festivalu aretirali igralca

Mlad španski igralec Gabriel Guevara, ki je slavo prvič okusil z najstniškim filmom Moja krivda (My Fault/Culpa Mia) pretočnega giganta Amazon Prime, bo v Italiji ostal nekoliko dlje, kot je načrtoval. V Benetke je namreč prišel, da bi v nedeljo na festivalski podelitvi Filming Italy prejel nagrado za najboljšega igralca mlade generacije, a je namesto na podelitvenem odru le dan prej pristal v priporu tamkajšnje policije. Za njim je bila namreč razpisana mednarodna tiralica, ker naj bi v Franciji zakrivil spolni zločin, kar italijanskim možem postave ni ušlo in so mu stopili na prste.

Za mladim igralcem je bila razpisana tiralica. FOTO: Osebni arhiv

Oči filmskega sveta so v teh dneh uprte v italijansko mesto na kolih, kjer poteka že 80. beneški festival. A četudi je ta v svoji jubilejni ediciji precej oropan zvezdniškega blišča, saj se Mostre del Cinema zaradi tekoče dvojne stavke igralskega in scenarističnega ceha ni udeležilo prenekatero zveneče ime, je festival v soboto vseeno vzbudil precejšnjo pozornost. Žal nedobrodošle in direktno povezane s festivalom, vseeno pa se je prestižni filmski dogodek znašel na naslovnicah. Prav na beneškem filmskem festivalu je italijanska policija namreč aretirala 22-letnega igralca.

Šlo naj bi za spolni napad

»V luči medijskih člankov o aretaciji španskega igralca Gabriela Guevare v Benetkah želimo razjasniti, da njegova navzočnost v mestu nikakor ni povezana s katerim izmed dogodkov ali filmov na tekočem beneškem festivalu,« so organizatorji festivala že v kali želeli zatreti vsakršna zmotna sklepanja, da je Guevara prišel v Benetke na njihovo povabilo.

Film Moja krivda bi mu moral prinesti nagrado za najboljšega igralca mlade generacije. FOTO: Press

Nekoliko si je Španec morda tudi sam kriv, da mu je policija prišla na sled. Ob prihodu v italijansko mesto namreč ni mogel brzdati navdušenja ob skorajšnjem prejemu filmske nagrade in je to moral z več objavami povedati svojim sledilcem. S tem pa je dal širnemu svetu vedeti, kje je, tako da ga policiji ni bilo preveč težko izslediti na beneškem otoku Lido. Trenutno je tako v beneškem priporu, kjer čaka na odločitev tamkajšnjega sodišča o njegovi izročitvi francoskim organom pregona. Podrobnosti obtožb, ki visijo nad njim, sicer niso znane, a šlo naj bi za spolni napad, ki ga je menda zagrešil v Franciji. In četudi mu morajo morebitno krivdo še dokazati, so organizatorji festivala Filming Italy, na katerem bi moral dobiti nagrado, slednjo za vsak primer vsaj za zdaj preklicali.