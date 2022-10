Na alkoholnem dnu hčer prepustila očetu: Mislim, da je prepričan, da je to najboljše za Kayo

Otroka ni zavrgla ali se mu odpovedala! Tako so sicer komentirali zlobni jeziki, tako je pisalo na prenekateri tabloidni naslovnici, ko je Hayden Panettiere leta 2018, ko je odklenkalo njeni ljubezni z ukrajinskim boksarjem Vladimirjem Kličkom, privolila, da gre njuna tedaj štiriletna hčerka Kaya živet k očetu na drugo stran luže, v Ukrajino.

Haydenini ljubezni z Vladimirjem je odklenkalo zaradi igralkine zlorabe omamnih substanc. FOTO: Lucy Nicholson/Reuters

»Želela sem biti dobra mati, to pa včasih pomeni, da otrokom pustiš stran od sebe,« je dejala Hayden, ki je takrat dosegla svoje alkoholno dno. Ko je Kayo prepustila Vladimirju, si je namreč priznala, da je njena zloraba alkohola povsem ušla izpod nadzora ter da potrebuje pomoč, zato se je začasno odpovedala edinki. A v prepričanju, da jo bo, ko se postavi na noge, spet videvala in ji bo lahko dobra mati, kakršno si deklica zasluži.

»A to se ni zgodilo. Ko je bil Vladimir s Kayo v Ukrajini, mi je zgolj poslal dokumente, v katerih je zahteval polno skrbništvo. To ni bila moja ali skupna odločitev!«

Zapita pri 15

Igralka, ki je od otroških let pred filmskimi kamerami in ji je serija Nashville prinesla dve nominaciji za zlati globus, je priznala, da se ja začela zapijati in preizkušati najrazličnejše vrste omame že pri 15 letih, zloraba vseh vrst substanc pa ji je dokončno ušla izpod nadzora, ko je po Kayinem rojstvu 2014. padla v hudo poporodno depresijo.

Srčno si želi, da bi Kaya lahko kdaj prišla k njej v Ameriko. FOTO: Osebni Arhiv

»A Kaye nikdar nisem ogrožala ali storila kar koli, kar bi opravičilo, da se mi odvzame skrbništvo,« kljub temu pa je bila prepričana, da bo za malčico najbolje, če gre začasno k očetu, da bo imela pozneje trezno in stabilno mamo.

»Delala bi na sebi, okrevala, ko bi se stvari spremenile, pa bi se Kaya vrnila k meni. Mislila sem, da bo nekaj časa pri očetu, nato nekaj časa pri meni. A se to nikoli ni zgodilo. Skoraj takoj, ko je pristala v Ukrajini, je Vladimir zahteval polno skrbništvo. Tega nisem pričakovala, šokiral me je in mi zvezal roke. Tako rekoč ničesar nisem mogla storiti,« se je zdaj odprla zvezdnica in dodala, da se z bivšim o tem sploh ni pogovarjala, preprosto jo je postavil pred dejstvo.

»Če bi prišel k meni in mi razložil, da bi bilo zaradi stanja, v kakršnem sem bila, za Kayo najbolje, če je nekaj časa z njim, bi to morda razumela. Morda bi v to privolila in jo hodila obiskovat. A razprave ni bilo. To, da sem morala podpisati dokumente o predaji polnega skrbništva Vladimirju, je bila najbolj srce parajoča stvar, kar sem jih morala kdaj storiti.«

Odličen oče je in mislim, da je prepričan, da je to najboljše za Kayo.

Odkar je Kaya pred štirimi leti odšla z očetom, deklica svoje mame ni obiskala niti enkrat. Vedno je Hayden tista, ki mora v Evropo, če želi videti hčer, kar je bilo v pandemskem obdobju skoraj nemogoča misija. A kljub bolečini, ki jo ob tem doživlja, je Hayden prepričana, da Vladimir tega ni storil iz zlobe ali zamere.

»Odličen oče je in mislim, da je prepričan, da je to najboljše za Kayo. Pač ne razume, da otrok potrebuje svojo mamo, pa tudi poleg ga ni nikoli, da bi videl, kakšna mati sem. Upam, da bo sčasoma spregledal in se bo stanje spremenilo.«

8 mesecev se je zdravila.

Dostopa do hčere ji Kličko sicer ne omejuje, »na obisk lahko priletim, kadar želim. A želela bi si, da bi tudi Kaya lahko prišla k meni.« Sploh ker se ji dozdeva, da deklica zaradi nezavidljive družinske ureditve globoko v sebi doživlja travme. »Ne bom pozabila trenutka, ko me je Vladimir poklical in mi povedal, da Kaya hodi od ene ženske do druge ter jih sprašuje, ali jim lahko reče mamica. Njemu se je to zdelo smešno, meni pa je srce za nekaj hipov prenehalo biti. To je bil njen krik na pomoč! To je odsev travme, ker nisem ob njej.«