Moža obtožila nasilja

Zahteva polno skrbništvo

Ljubezen na prvi pogled minila

Njune ljubezni je po 15 letih, skoraj 13 let sta bila poročena, očitno nepreklicno konec.

Še pred nekaj meseci je zakoninveljal za vzor dobre, trdne zveze, v kateri še po 15 letih in dveh otrocih živahno prasketa tudi v postelji. A prišla je karantena in razgalila, da je v zadnjem času tudi za njuno pravljično kuliso vrelo.»Vzela sta si nekaj časa narazen, da se vsak zase osredotočita. Kyle je že nekaj mesecev pri svoji družini, ki mu je v velikansko oporo,« je dejal vir, ko je postalo očitno, da je na videz zlati parček v samoizolaciji vsak na svojem koncu Amerike: režiser s sinovoma v Pensilvaniji na vzhodni obali, igralka pa na drugi strani celine, v Kaliforniji.A stvari so bile očitno še precej bolj resne, saj je svetlolaska, ki smo jo morda najbolje spoznali kot Lemon v nadaljevanki Zdravnica malega mesta, zdaj vložila ločitvene papirje. Zaprosila je tudi za nalog prepovedi približevanje ter izključno skrbništvo nad šestletnimin dve leti mlajšim, ki sta trenutno z očetom.Kje se je zalomilo, ni jasno. Zdi se zgolj, da je bilo vmes tudi družinsko nasilje, saj je prav zaradi tega lepa igralka zaprosila za sodni odlok prepovedi približevanje, sodnik pa ji ga je nemudoma odobril. A le do prvega zaslišanja, ki je razpisano za 8. junij. Najmanj do tedaj bosta fantiča ostala pri očetu, saj je sodnik zavrnil njeno prošnjo za takojšnjo presojo skrbništva.»Dokler ne bo slišal obeh zakoncev, sodnik o tem ne bo presojal.« Zaradi tega naj bi bila Jaime precej iz sebe, na drugi strani pa se je Kylu s srca odvalil kamen. »Globoko ga žalosti, da je poskušala na podlagi lažnih trditev pridobiti sodne odredbe, pri čemer ni imel niti možnosti, da se na njene zahtevke odzove,« je dejal režiserjev predstavnik.»Zato je nadvse zadovoljen, da je sodnik dovolil, da otroka do zaslišanja ostaneta z njim. Zanju je sam skrbel že med pandemijo in ju bo še naprej postavljal na prvo mesto. Želi si le, kar je najboljše za njegovo družino, in upa, da bo Jaime našla mir in pomoč, ki ju potrebuje.«Verjetno ne bi usekali mimo s trditvijo, da se obeta sovražno nastrojena ločitev. A ker se v središču teh vse prepogosto znajdejo nič krivi otroci, zvezdnica zdaj, ko je s pozivi sodišču že dvignila precej prahu, upa, da jima bo z odtujenim možem (ki se ji trenutno zaradi začasnega odloka ne sme približati ali z njo navezati stika) uspelo zasebno in mirno, predvsem pa brez sodnih procesov skleniti dogovor, ki bo ustrezal vsem. »To bi bilo najboljše za otroke. Jamie noče, da bi ju vlačili po časopisu. Noče, da se medijski reflektorji uperijo v njihovo zasebnost.«Par se je sicer spoznal med snemanjem filma Fanboys, nad katerim je Newman vihtel režijsko taktirko. In kemija med njima je bila takojšnja. »Ne znam opisati, takoj me je pritegnil, noro sem ga ljubila. Bila je ljubezen na prvi pogled, neverjetno intenzivna. Nikoli si nisem mislila, da se kaj takega lahko primeri meni,« je dejal Jaime, ki se je s Kylom vselila pod skupno streho tri mesece po usodnem srečanju. Slabi dve leti pozneje, pisalo se je leto 2007, sta si obljubila večnost.