Mož Emily Ratajkowski je zapeljeval mladoletne

Zakon Emily Ratajkowski in Sebastiana Bear-McClarda je lansko poletje pristal na pokopališču umrlih ljubezni, po govoricah sodeč zaradi njegove serijske nezvestobe. Očitno je bilo v teh šušljanjih več kot le zrno resnice, saj zapeljivke modnih stez zdaj menda ni prav nič presenetilo, ko se je njej odtujeni mož, s katerim bijeta bitko za skrbništvo nad sinom Sylvestrom, znašel v vrtincu obtožb spolnega prestopništva. Svoj vpliv v filmskem svetu naj bi namreč izrabljal za zapeljevanje mladoletnih deklet, najstnicama, ki ju je spoznal na instagramu, pa naj bi obljubljal filmske vloge in ju tako spravil tudi med rjuhe.

Popolna si za vlogo v filmu Dobri časi. Spoznala boš Roberta Pattinsona in igrala z njim! S tovrstnimi obljubami, ki se jim 17-letnica ni mogla upreti, naj bi Sebastian leta 2016 mamil mladenko, na kateri mu je obstal pogled med prečesavanjem fotografij na instagramu. A kar se ji je zdelo sanjska ponudba, se je sprevrglo v nočno moro.

Zakonca bijeta bitko za skrbništvo. FOTO: osebni arhiv

Ne le da Pattinsona nikoli ni spoznala in je namesto njega morala zaigrati ob neznanem igralcu, ki je ravno prišel iz zapora. Od nje se je pričakovala tudi popolna golota pred kopico odraslih moških, o čemer med dogovarjanjem za vlogo ni bilo nikakršnega govora. Ko je napočila njena scena, je popolnoma gola obstala pred prižganimi kamerami in obkrožena z ducatom moških članov snemalne in igralske zasedbe. »Bila sem v šoku in prestrašena. Moja stiska pa je postala še hujša, ko mi je soigralec nenadoma šepnil, ali ga lahko vtakne vame,« se je zaupala danes 24-letna mladenka, katere sceno so iz končne različice filma na koncu izrezali. Toda naj je bila ta izkušnja še tako neprijetna, se je po koncu filma vseeno zapletla v razmerje z Bear-McClardom, ta se je prav v času te prepovedane afere poročil z Emily.

Oglasili sta se še dve dekleti s podobnima izpovedma. Svojo drugo žrtev, ki je bila tedaj stara 18 let, naj bi Sebastian tudi našel na instagramu, ponujal naj bi ji vlogo v filmu Nebrušeni dragulji (Uncut Gems). Z obljubami jo je zvabil v stanovanje, v katerem sta si z Emily ustvarila dom, in jo začel poljubljati. »Poljubljala sva se, že v naslednjem trenutku pa je, ne da bi me vprašal za dovoljenje ali privolitev, svoj ud vtaknil vame. Brez kondoma.« Poleg tega jo je žalil z antisemitskimi opazkami.

42 let je star Sebastian.

Na instagramu si je dopisoval tudi z dekletom, starim komaj 15 let, in začel ljubimkati še z asistentko pri filmu Nebrušeni dragulji. Vse to je prišlo na ušesa Joshu in Bennie Safdie, vodilnima pri produkcijski hiši Elara Pictures za omenjena filma, in ta sta Sebastianu že lani pokazala vrata. »Pri Elara Pictures smo julija lani izvedeli za vedenje Sebastiana McClarda. Nemudoma smo ukrepali in z njim prekinili sodelovanje,« je dejal predstavnik bratske produkcijske naveze Safdie. Njegovo neprimerno vedenje pa naj bi potrdilo še najmanj ducat drugih ljudi.

Razšla sta se zaradi njegovega serijskega varanja. FOTO: Mike Reed/ace Pictures/instarima