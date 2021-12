Motenega oboževalca aretirali

Medosebna razdalja prvič, drugič in tretjič. To je v preteklih dveh letih postalo verjetno prvo pravilo in vodilo vsakdana, pa vendar Kylie Jenner morda še nikoli prej ni imela toliko težav s preveč zagretimi, verjetno že nekoliko motenimi oboževalci kot prav v tem iztekajočem se letu.

Kylie Jenner pričakuje že drugega otroka z izbrancem Travisom. FOTO: Shutterstock

Zasnubil jo je

Z zadnjim minuli konec tedna, ko se jeodločil prezreti nalog prepovedi približevanja ter s skokom prek ograje okoli zvezdničinega doma vnovič poskušati srečo in tarčo svoje obsedenosti spoznati v živo. Tiho se je priplazil do njene hiše in meni nič, tebi nič pozvonil. A ga je namesto toplega Kyliejinega sprejema pozdravila policija, ki so jo poklicali lepotičini varnostniki.

Mesgan je v preteklih mesecih že večkrat poskušal stopiti v stik z Jennerjevo in jo nenapovedano obiskati, a dobil je le nalog prepovedi približevanja. Zdaj pa je tega nadgradil z aretacijo, iz pripora pa ga bodo izpustili le, če mu bo uspelo plačati varščino v višini 20 tisočakov.

Neželeni obiskovalec je gotovo skalil njen duševni mir, čeprav nikakor ni edini, zaradi katerega ima temnolaska za sabo že eno leto neprespanih noči. Že spomladi je na njeno posest namreč vdrl Shaquan King, ki se je le nekaj ur prej hladil v priporu, kamor ga je strpala policija, ki ga je našla golega plavati v bazenu njene sestre Kendall.

Kylie ni edina iz klana Kardashianovih, ki ima težave s prezagretimi oboževalci. Te dobro poznata tudi sestra Kendall in polsestra Kim.

Junija je pred vrata njenega doma nato prihrumel možakar, prepričan, da je temnolaska ljubezen njegovega življenja. A še preden bi mu uspelo izpovedati večno ljubezen, so ga ustavili njeni varnostniki in z njim počakali na može postave. Podobno je na njena vrata na začetku tega meseca potrkal spet nov oboževalec, ki pa ni prišel praznih rok.

K sebi je namreč tesno stiskal šopek rož, s katerim jo je načrtoval zasnubiti. Dejstvi, da se ne poznata in da zvezdnica pričakuje drugega otroka s partnerjem Travisom Scottom, ga pri snubitvenih načrtih nikakor nista zmotili.