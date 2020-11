Moški, ki je grozil princesi, mora v zapor

Willem-Alexander je na svojo najstarejšo hčer izjemno ponosen. FOTO: Guliver/getty Images

Rad bi se fotografiral s tabo in ti stisnil roko. Ne moreš mi uiti.

REUTERS PICTURES Kralj je postal pred sedmimi leti. FOTO: Robin Utrecht/Reuters

Hči nizozemskega kraljain kraljiceje stara komaj 15 let, a je v začetku leta že preživljala pravo moro. Neuravnovešeni moški je princesina družabnem omrežju grozil z nasiljem, posilstvom in celo smrtjo. Grožnje niso bile javne, 32-letni moški, znan le kot., je princesi pošiljal zasebna sporočila, ki so dekle močno prestrašila, pokazala jih je staršem, ti so nemudoma obvestili policijo. V enem od sporočil je moški zapisal: »Prišel bom na slovesnost ob kraljevem dnevu. Rad bi se fotografiral s tabo in ti stisnil roko. Ne moreš mi uiti.«Zaradi sporočila si najstnica ni upala na slovesnost, a postalo je še huje, Wouter, ki menda boleha za shizofrenijo, ji je zagrozil, da jo bo razžagal na koščke. Ni grozil le princesi, spravil se je tudi nad njeno prijateljico, je zapisano v tožbi, ki je doletela 32-letnika. Vse to se je dogajalo januarja, kmalu so Wouterja policisti tudi prijeli, na sojenje pa je moral počakati v priporu. Zdaj je končno sedel na zatožno klop, za kazniva dejanja groženj in zalezovanja pa je bil obsojen na trimesečno zaporno kazen in obvezno psihiatrično zdravljenje.Izkazalo se je, da je Wouter prav obseden z nizozemsko kraljevo družino, življenje njenih članov je podrobno spremljal, pogosto je vedel, kje se bo kdo nahajal in podobno. Med sojenjem je prišel na dan tudi podatek, da so policisti nekdanjega vojaka že leta 2017 prijeli pred hišo, kjer živita kralj in kraljica z družino. Ko so ga povprašali, kaj tam počne, pa je odgovoril, da ima sestanek s Catharino-Amalio.Princesa je najstarejša od kraljevih treh hčera ter naslednja v vrsti za nizozemski prestol. Willem-Alexander, ki je na hčer izjemno ponosen, je že pred časom dejal, da je Catharini-Amalii ta vloga pisana na kožo, preden prevzame odgovornost in breme vodenja države, pa si kralj želi, da uživa v mladosti in normalnem življenju, obišče čim več krajev po svetu, spoznava sebe in – dela napake.»Ko sem prevzel vladanje od svoje mame, je bilo težko, nisem bil pripravljen. Želel sem najprej spoznati sebe, še kaj doživeti. Zato Amalii vedno govorim, naj se naužije življenja, naj potuje, kolikor se le da, obišče vsak koncert, zabavo in festival, naj naredi tudi kakšno napako, saj se bo tako največ naučila. A naj to počne proč od oči javnosti, če se le da,« je lani napol v šali napol zares dejal kralj Willem-Alexander.