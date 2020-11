Morski pes bo strašil v Hollywoodu

V Žrelu je mnogim nagnal strah v kosti. FOTO: Reuters

Pisalo se je leto 1975, ko so se kinodvorane tresle od strahu. Na platnih je namreč plaval strahoten morski pes, dolg 7,5 metra: film, ki mu je namenil tako vplivno vlogo, se imenuje Žrelo, čofotanje v morju pa od takrat za marsikoga ni več sproščen užitek.Tehta pol toneMinilo je skoraj pol stoletja, toda mojstrovina režiserjaje še vedno na vrhu seznama uspešnic v grozljivem in znanstvenofantastičnem žanru, morski pes, ki je sejal strah in trepet, pa bo v kratkem dobil novi dom. In sicer muzej ameriške filmske akademije, ki bo uradno odprt predvidoma aprila prihodnje leto, če bo novi koronavirus to le dopuščal. Plenilec iz steklenih vlaken, srhljiva maketa, je še edina preostala iz filma in zdaj visi devet metrov nad tlemi ter grozi vsakomur, ki se drzne sprehoditi pod njo.Bruce, kot so po Spielbergovem neprizanesljivem odvetniku poimenovali morskega psa, ni le izjemno dolg, je tudi zelo širok, kar 1,5 metra, tehta pa kar pol tone, zato so ga selili z žerjavom, saj v dvigalo ni mogel. A trud se je nedvomno izplačal, je prepričan direktor muzeja, ki je zadovoljen, da je na čelu vodilne svetovne ustanove, posvečene umetnosti in znanosti filmov, je povedal ob prejemu dragocene živalske pridobitve, njihovega največjega in najtežjega eksponata. Akademija je začela muzej načrtovati skoraj pred stoletjem, zaradi različnih zapletov je odprt šele zdaj. »Brucea smo pridobili že leta 2016 in zelo veseli smo, da smo ga lahko sprejeli v njegov novi dom,« je povedal Kramer.Ustanova bo ponosno razstavljala za skupno 13 milijonov evrov dragocenosti iz sveta filmske industrije, od fotografij, scenarijev, kostumov, rekvizitov do studijske opreme, muzej, ki se hvali s futuristično zasnovo, pa bo gostil tudi razkošno kinodvorano v navidezno viseči krogli iz stekla, betona in jekla. Ta bo s preostalimi galerijami in tudi nakupovalnim središčem, kjer naj bi že prihodnje leto obvisel Bruce, povezana z mostovi. Stavba se razprostira na približno 30.000 kvadratnih metrih, gradnjo pa so radodarno podprli filmski velikani, kot sta Spielberg in