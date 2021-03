Morski Adonis dopolnil 60 let

Pozdravni govor in zdravica najvišjega predstavnika države Connecticut

Rad ima šport

Rojstnodnevno zabavo so okrasili z množico Atkinsovih fotografij in plakatov.

Zabava kljub covidu-19

Čeprav je igral v številnih filmih in televizijskih nadaljevankah, se preizkusil tudi na odrskih deskah, kot režiser in scenarist, bo bržkone za vselej ostal morski Adonis, ki se je popolnoma gol dvignil iz valov v klasiki Modra laguna. Mineva štirideset let od premiere, a je film še vedno sinonim za ime. Na novo ga namreč odkrije vsaka nova generacija.Okroglega jubileja pa ne praznuje le film, ampak tudi glavni igralec. Atkins je, to je skoraj težko verjeti, te dni dopolnil že šestdeset let, a je s svetlimi lasmi in zelenimi očmi še vedno dobrega videza in tudi seksualna privlačnost, s katero je zaslovel, je še vedno opazna.Okrogli rojstni dan je praznoval veliko manj bučno, kot bi ga sicer. Ne ker bi skrival leta, ampak zaradi covida-19. Vseeno je za sodelavce in najbližje prijatelje pripravil manjšo zabavo, s katere objavljamo nekaj ekskluzivnih fotografij. Kako se počuti ob še vedno ohranjenem dobrem videzu? »Hvala za kompliment! Trenutno sem samski. Nikakor pa se ne morem pritoževati. Še zažigam!« pomežikne. Lani se je odzval tudi posebnemu povabilu in izzivu. Sprejel je glavno vlogo v gledališki predstavi Ladies night, v kateri se je razgalil in pokazal, v kakšni formi je še vedno.»Nikoli si nisem mislil, da se bom prebil čez 27! Lahko bi rekel, da se tudi počutim star 27 ali morda kakšno leto več, nikakor pa se ne vidim kot 60-letnik. No, številka ni ravno najstniška, še vedno pa sem na lovu,« pravi za Slovenske novice. Poleg filma se ukvarja z vrsto drugih stvari. Tudi dobrodelno je dejaven, predvsem se zavzema za čistejše in bolj zdravo okolje, za živali, sodeluje pa tudi v fundaciji zoper alzheimerjevo bolezen.Za še vedno dober videz, mladostnost in kondicijo se lahko zahvali športu, a hkrati mu je prav šport povzročil nekaj težav. »Staknil sem neke vrste obrabo, a je na srečo vse dobro. Dolgo sem skoraj vsak dan telovadil v fitnesu, kar je bilo očitno pretirano. Drugače pa sem zdrav, hvala bogu! In tudi med korono mi ni dolgčas, dan je pogosto kar prekratek.« Rad gre na ribolov. Odkril je tudi talent za ročno izdelovanje različnih predmetov, sprva za zabavo in le zase, zdaj pa ga za izdelke pogosto prosijo prijatelji in sodelavci.Ob rojstnem dnevu ima tudi želje in načrte. »Nameravam posneti nov film. Veliko mojih filmov je bilo vznemirljivih družinskih, tudi trenutno prevladujoči okus gledalcev v Ameriki je takšen. Podpisal pa sem novo pogodbo z agencijo​ Eris Talent, ki bo vključena pri mojih projektih.«Čeprav se drži navodil in se pazi virusa, rojstni dan ni mogel miniti brez vsaj manjše proslave. »To je bila najboljša rojstnodnevna zabava doslej! Bolgarainsta v mestu tik pred karanteno odprla novo kavarno Wake-Cup-Coffee. V Bolgariji sem posnel enega svojih filmov in po naključju smo pozneje prišli skupaj. So fantastično družinsko podjetje, ki se ukvarja s hrano in vrhunsko opremo dekorja. Pa sem jim malo priskočil na pomoč. Rad pomagam skupnosti, kadar lahko, in rad sodelujem z odličnimi ljudmi.« Na zabavi je bil tudi senator Connecticuta, ki je za igralčev rojstni dan pripravil govor in zdravico.Christopherju ni žal, da ni mogel imeti večje zabave. »Saj se bodo razmere izboljšale in bomo nadoknadili prihodnje leto. Situacija je, kakršna je, in to je, hočeš nočeš, treba upoštevati. Dovoljeno nam je bilo le določeno število udeležencev in vsi smo imeli maske. Ko ni bilo nikogar poleg, sem nekaj fotografij na hitro posnel tudi brez. Za zabavo je bilo veliko zanimanja, tudi medijskega, ampak zaradi covida-19 nisem želel tvegati. A nič za to. Zabavo sem pa vseeno imel.« Ob čemer je dodal, da je Nadii v trenutnih razmerah uspelo prirediti najbolj neverjetno zabavo, o kakršni je lahko le sanjal. »Škoda le, da ni moglo biti več povabljencev!«Če ob jubileju pogleda nazaj na svoje življenje, ne bi, tudi če bi imel priložnost, nič naredil drugače. »Mislim, da bi vse bilo bolj ali manj isto. Vse je del življenja, dobre in slabe stvari. Vsi jih počnemo, vsem se zgodijo. Nič mi ne manjka in zdrav sem. Življenje preseneča, vsak dan prinese kaj novega, nikoli ne veš, kaj se skriva za ovinkom.«