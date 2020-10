Morska odisejada rožnate jadrnice

Bradley Kanaris/ Getty Images Rožnata jadrnica je bila sedem mesecev njen dom. FOTO: Bradley Kanaris/Getty Images

Pred desetletjem je postala najmlajši človek, ki je sam, brez pomoči in v enem zamahu obplul svet.

Po dokumentarcu še film

23 tisoč navtičnih milj je preplula, premagala tri oceane, šla mimo štirih svetovnih rtov in dvakrat prečkala ekvator.

Domišljija filmskih ustvarjalcev je skoraj brezmejna, pa vendar je resnično življenje tisto, ki lahko spiše najbolj neverjetne zgodbe. Zgodbe, za katere bi marsikdo pomislil, da so lahko zgolj plod domišljije. In ena takšnih je bila verjetno tudi morska pustolovščina tedaj komaj 16-letne, avstralske najstnice, zaljubljene v morje in jadranje, ki je 18. oktobra 2009 v sydneyjskem pristanišču dvignila jadra svoje desetmetrske rožnate jadrnice in se po skoraj sedmih mesecih, v katerih je obkrožila svet, preplula tri oceane, se borila z močnimi morskimi tokovi, srditimi vetrovi in vsemogočnostjo in nepredvidljivostjo morja, vrnila v sydneyjski pristan.»Še enkrat bi to storila,« danes pravi Jessica, ki je pred desetletjem postala najmlajši človek, ki je sam, brez pomoči in v enem zamahu obplul svet. Ob čemer je dodala, da bi se, ko bi lahko še v drugo obplula svet, na poti ustavljala in si vzela čas, da vidi in spozna vse čudovite kraje, mimo katerih je v prvo le tiho oddrsela z jadrnico. A čeprav tega podviga za zdaj še nima na urniku, bo zdaj še enkrat podoživela svojo prvo morsko odisejado.Njeno veličastno zgodbo bo na filmsko platno namreč prenesel Netflix, Jessica pa bo pri nastajanju svoje filmske biografije sodelovala kot svetovalka, ki bo skrbela, da pri tehničnih podrobnostih ne bo napak in spodrsljajev. Vseeno pa bo filmarjem pustila tudi dokaj proste roke, da se umetniško izrazijo in v film vnesejo elemente napetosti in drame.Jessicin neverjetni podvig je bil že dobro dokumentiran. Ko je bila dolge mesece ujeta v tesnem drobovju svoje jadrnice, je občutke utesnjenosti in samote odganjala s popisovanjem svojih dogodivščin – ne nazadnje je bil to tudi dogovor z založnikom, ki je sponzoriral njeno plovbo. Še istega leta, 2010, ko se je vrnila s svoje pustolovščine, je to delila s svetom v obliki dokumentarca 210 Days: Around the World With Jessica Watson, nad katerim je bdelo podjetje Sunstar Entertainment, ki se je minulih šest let trudilo njeno zgodbo prenesti še v filmski format. Kar mu bo ob sodelovanju z Netflixom zdaj naposled uspelo.»Dolgo smo čakali na pravi trenutek, da lahko Jessicino epsko zgodbo in njen veličastni uspeh predstavimo svetovnemu občinstvu. Tako kot si Jessica zasluži,« je navdušen producent. Nič manjše pa ni navdušenje, ki so ji prepustili scenaristično in režijsko taktirko. Avstralska režiserka je namreč počaščena, da bo lahko v filmsko obliko prenesla veličastno Jessicino potovanje.Kar jo še posebno navdihuje, sta njen neustrašni boj in odločnost, da bo sledila svojim sanjam in uspela v svetu, ki mu pretežno vladajo moški. S tem je lahko vzor številnim mladim ljudem, zlasti dekletom po vsem svetu, je prepričana režiserka. Dejstvo, da bodo oživili njeno zgodbo, pa radosti tudi Watsonovo, ki upa, da bo film v navdih tudi drugim ljudem, da se preizkusijo v jadranju oziroma se podajo dogodivščinam naproti.