Morilske poglede je pobrala pri mami

Prava Jodie je nerodna, brez koordinacije, spotikam se ob lastne noge. Zato niti ubiti ne bi znala tako elegantno.

Od daleč ali ob hitrem pogledu je s svetlimi lasmi, ki ji obkrožajo srčast obraz z velikimi očmi, nadvse prikupna. Z navihanim nasmeškom priljudna. S svojim izjemnim, četudi ekstravagantnim smislom za modo pa temu doda še precejšnji odmerek ženskosti in zapeljivosti. »Ljudem se zazdi, da bi z njo z veseljem popili kozarček ali dva. Izžareva nekaj, zaradi česar si želijo njene bližine, oddaja nekaj zabavnega,« je o svojem liku Villanelle v seriji Ubij Eve dejala. No, to velja le do tedaj, ko ji prideš blizu in se vate zazre s čudnim, nerazumljivim, morda celo nekoliko praznim pogledom. In v tistem hipu, ki se izkaže za tvojega zadnjega, veš, da si pot prekrižal psihopatski morilki, ki v jemanju življenj nadvse uživa.S pogledom lahko poveš ogromno. In britanska igralka je postala v govorjenju z očmi, ko je pred dvema letoma prevzela vlogo ruske neuravnovešene morilke Villanelle, prava mojstrica, o čemer ne nazadnje pričata nagradi emmy in bafta. Pri tem je 27-letna zvezdnica priznala, da njeni morilski izrazi niso nekaj, česar se je naučila, ampak jih je prinesla od doma.Krvoločen, skoraj brezdušen pogled, ob katerem se njena žrtev zave, da je vsega konec, je Jodie namreč prekopirala od mame. »Nekateri moji izrazi v vlogi Villanelle se zdijo nekaterim že precej strašljivi, le moja mama je bila prepričana, da jih je že videla. Vsaj polovico,« je povedala Jodie in dodala, da je mamiodvrnila, da je prav nič ne čudi, da so ji ti izrazi in pogledi tako znani, saj da jih je prekopirala ali najmanj dobila navdih zanje prav od nje. Kot smrtonosna Villanelle je izumila sto in en način, kako koga pokončati. A če se pred prižganimi kamerami v vlogi morilke znajde kot riba v vodi, v Jodie tiči precej nežna dušica. Tako nežna, da jo skrbi za soigralce, ki jih v seriji zaigrano umori. »Pri teh scenah poskušam biti nadvse pazljiva, a ker je ozračje med snemanjem pogosto precej napeto, me skrbi, da nisem morda komu po nesreči prizadejala bolečine.« Ni se zgodilo le enkrat, da se je soigralcu po snemanju za vsak primer opravičila. A vendar se ta njena občutljiva plat ne preseli na filmski trak, saj je Jodie od oboževalcev že večkrat dobila prošnjo, ali bi jih lahko v slogu Villanelle ubila. Spominja se želja oboževalca, da mu vzame življenje s svojimi visoki petkami. »Na tovrstne stvari sploh ne odgovorim. V resnici namreč ne bi mogla biti bolj drugačna od Villanelle. Prava Jodie je nerodna, brez koordinacije, spotikam se ob lastne noge. Zato niti ubijati ne bi znala tako elegantno.«