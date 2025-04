Morgan Freeman uhane nosi iz morbidnega razloga

Za razliko od mnogih znanih igralcev je Morgan Freeman veliki igralski preboj doživel šele, ko je štel že 49 let.

Leta 1986 je namreč zaigral v filmu Street Smart. Njegova neverjetna igra mu je prinesla prvo nominacijo za oskarja in hitro si je utrdil položaj enega najuglednejših igralcev v Hollywoodu.

Znan po vlogah v filmih Kaznilnica odrešitve, Vsemogočni Bruce, Temni vitez, Sedem in Punčka za milijon dolarjev, naj bi si Morgan do danes nabral premoženje v vrednosti okoli 229 milijonov evrov, vendar svojih značilnih zlatih obročkov, ki jih nosi v ušesih, nikoli ni zamenjal za kaj bolj bleščečega.

Sedaj je 87-letni igralec pojasnil, da njegovi uhani niso le modni dodatek, temveč pravzaprav življenjsko zavarovanje.

Oboževalcem je zaupal:

»Ti uhani ... vedno me sprašujejo, zakaj jih nosim. Resnica je, da so vredni ravno toliko, da bi mi kdo lahko kupil krsto, če umrem na tujem. Zato so jih nosili mornarji in zato jih nosim jaz. Zdaj veste.«

Nekdaj je škotski zakon od ribičev celo zahteval, naj nosijo zlate uhane, ki bi se lahko uporabili za plačilo pogrebnih stroškov, če bi utonili in bi njihovo telo naplavilo na obalo.

Podobno navado so imeli mornarji, ki so na uhane včasih celo vgravirali ime svojega pristanišča, da bi jih v primeru smrti lahko identificirali in pripeljali domov.

V intervjuju za Fox leta 2016 je Morgan delil še eno zgodbo:

»Ko sem bil otrok, sem gledal piratski film z Burtom Lancastrom, ki je nosil uhan. Zdel se mi je seksi. Kasneje sem izvedel, da so mornarji nosili zlate uhane, da bi lahko plačali pogreb, če bi umrli v tujih deželah.

Sam sem mornar in takrat me je to zares pretreslo.«

Za The Guardian je povedal, da čuti močno povezanost z morjem:

»Vedno sem si želel uhan. To je povezano z mojo navezanostjo na morje. Sem strasten jadralec, po duši sem pravi morski volk.«

Ljubezen do morja se je začela leta 1967, ko je pri 30. letih v dar prejel jadrnico:

»Bila je v Vermontu, naučil sem se jo upravljati. Tedaj me je jadranje zasvojilo in od takrat neprestano jadram.«