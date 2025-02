»Morda ste že slišali govorice …« Meghan Markle presenetila z napovedjo

Vojvodinja Susseks in nekdanja ameriška igralka Meghan Markle ne izgublja časa. Odkar se je 1. januarja vrnila na Instagram, je zbrala skoraj dva milijona sledilcev, s katerimi deli trenutke iz svojega vsakdanjika in poslovne načrte.

Z zadnjo objavo je napovedala najnovejši poslovni podvig, blagovno znamko As Ever (Kakor vedno). Ta bo očitno nadomestila znamko American Riviera Orchard, ki jo je napovedala lani, a je bila zaradi številnih težav prisiljena od nje odstopiti.

Vse je razkrila v videu, ki ga je posnel njen mož princ Harry in v katerem navdušeno pripoveduje o projektu.

Pojasnila je, da ga bo predstavila hkrati z začetkom svoje nove serije With Love, Meghan (Z ljubeznijo, Meghan), ki bo na Netflixu na ogled od 4. marca.

»Morda ste že slišali govorice, da nekaj ustvarjam. Čez dva tedna na Netflix prihaja moja nova serija, vendar obstaja še nekaj, na čemer sem delala.

Navdušena sem, da vam lahko predstavim As Ever, blagovno znamko, v katero sem vložila svoje srce. As Ever pomeni, kot je bilo vedno ali, kot nekateri pravijo, tako kot vedno.«

»Če me spremljate še iz časov, ko sem ustvarjala blog The Tig, veste, da to zame ne bi moglo bolj držati. To novo poglavje je nadaljevanje mojega jezika ljubezni, kjer združujem vse, kar cenim: hrano, vrtnarjenje, gostoljubje, premišljen način življenja in iskanje veselja v vsakdanjih trenutkih.

Še naprej bom z vami delila utrinke iz ozadja, medtem ko se pripravljamo na prihod na tržišče, in komaj čakam, da vidite vse, kar smo ustvarili. Pošiljam vam veliko ljubezni ...

Kakor vedno, Meghan.«

V videu poudarja, da je vedno rada kuhala, ustvarjala in vrtnarila, vendar vsega tega zadnjih nekaj let ni mogla deliti s svojimi oboževalci, sedaj pa je končno nastopil čas sprememb.

Med izdelki, ki jih bo ponujala pod omenjeno blagovno znamko, bo vloženo sadje in njena domača marmelada, s katero so se do sedaj sladkali le njeni prijatelji.

»Obstaja še veliko izdelkov, ki jih obožujem in jih uporabljam doma, sedaj je čas, da jih delim z vami. Komaj čakam, da vse vidite. Hvala vam, ljudje,« je sporočila Meghan.

Še eno presenečenje

Pripravila je še eno presenečenje. Na naslovni fotografiji nove spletne strani blagovne znamke je pokazala hčerko Lilibet.

Meghan Markle in princesa Lilibet FOTO: Profimedia

Na prisrčni fotografiji, posneti na travniku, obdanem z drevesi in s pogledom na morje, Meghan in deklica bosi tekata z roko v roki, oblečeni v beli obleki. Za dostop do spletne strani je potrebna prijava:

»Vsakdo si lahko rezervira svoj sedež za mizo,« piše v vabilu.