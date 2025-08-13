ŽIVČNO-MIŠIČNA AVTOIMUNSKA BOLEZEN

Monika Seleš spregovorila o hudi bolezni: »To ima velik vpliv na moje vsakdanje življenje«

Enainpetdesetletna Seles, sicer rojena v Jugoslaviji, a že več kot 30 let tudi ameriška državljanka, je razkrila, da gre za živčno-mišično avtoimunsko bolezen.
Fotografija: Monica Seles 
Monica Seles 

Nekdanja teniška zvezdnica Monica Seles je v pogovoru za ameriško tiskovno agencijo AP priznala, da ima tri leta hude zdravstvene težave zaradi mišične oslabelosti. Med drugim je povedala, da je med igranjem tenisa nenadoma videla dvojno in zato zgrešila žogico.

Enainpetdesetletna Seles, sicer rojena v Jugoslaviji, a že več kot 30 let tudi ameriška državljanka, je razkrila, da gre za živčno-mišično avtoimunsko bolezen, pri kateri protitelesa blokirajo prenos impulzov na stičišču med živcem in mišico.

Posledice so okvara vida in mišična oslabelost v rokah in nogah. Seles je povedala, da ima težave tudi z nego las. Pred obiskom zdravnika še nikoli ni slišala za to bolezen, je dejala Seles, ki je v svoji karieri osvojila devet grand slamov.

»To ima velik vpliv na moje vsakdanje življenje,« je dejala Američanka, ki je svojo zadnjo tekmo odigrala leta 2003.

»Otrokom kot mentorica vedno govorim: 'Vedno se moraš prilagajati. Žoga odskakuje in ti se moraš prilagoditi temu.' In to počnem tudi zdaj,« je dejala Seles.

