Monarhija bo po smrti kraljice potrebovala princa Harryja (in to je razlog)

Bi se princ Harry lahko znova pridružil monarhiji? Glede na besede Tine Brown, avtorice knjige Dokumenti palače (The Palace Papers), obstaja velika verjetnost, da bi se to zgodilo.

Za Independant je avtorica navedla, da se je kraljeva družina zadnja leta srečala z mnogimi pretresi in neljubimi dogodki: princ Harry in Meghan Markle sta odšla v ZDA, princ Andrew je bil zaradi pedofilskega škandala odstranjen z mesta višjega člana, to pa pomeni, da je dokaj podhranjena z vidika kadrov, kar pomeni precejšnjo težavo.